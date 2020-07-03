ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! ⟩ Рецепт тертого пирога с черникой и творогом

Тертый пирог – это несложная выпечка, которую многие любят с детства. Рецептов приготовления тертого пирога с разными начинками существует очень много. В качестве наполнителя обычно используют густое варенье, разные фрукты и ягоды.
Мы советуем испечь тертый пирог с творогом и черникой. Если вы планируете использовать замороженные ягоды, дайте им оттаять и слейте лишний сок. По желанию можно добавить ложку кукурузного крахмала.
Время приготовления: 1 час 20 минут
Калорийность: 336 ккал на 100 г
Ингредиенты
Для теста:
2 стакана пшеничной муки
200 г масла сливочного
1/2 стакана сахарного песка
Для начинки:
500 г творога
400 г черники
1/2 стакана сахара
Способ приготовления
Сливочное масло натереть на крупной терке.
Просеять муку. Руками перетереть в крошку, затем добавить сахар, соль и еще раз перемешать.
Для начинки взять творог, добавить к нему сахар и яйца. Тщательно перемешать или взбить миксером.
Немного смазать маслом форму для запекания и выложить половину теста. Равномерно распределить его по дну формы.
Чернику помыть и обсушить. Сверху выложить творожную массу и чернику. Посыпать оставшейся песочной крошкой.
Поставить пирог с творогом и черникой в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать примерно 45 минут.
Как подавать пирог
Готовый песочный пирог слегка остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой. Разрезать на порционные кусочки.