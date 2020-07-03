ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! ⟩ Рецепт тертого пирога с черникой и творогом

Тертый пирог – это несложная выпечка, которую многие любят с детства. Рецептов приготовления тертого пирога с разными начинками существует очень много. В качестве наполнителя обычно используют густое варенье, разные фрукты и ягоды.

Мы советуем испечь тертый пирог с творогом и черникой. Если вы планируете использовать замороженные ягоды, дайте им оттаять и слейте лишний сок. По желанию можно добавить ложку кукурузного крахмала.

Время приготовления: 1 час 20 минут

Калорийность: 336 ккал на 100 г

Ингредиенты

Для теста:

2 стакана пшеничной муки

200 г масла сливочного

1/2 стакана сахарного песка

Для начинки:

500 г творога

400 г черники

1/2 стакана сахара

Способ приготовления

Сливочное масло натереть на крупной терке.

Просеять муку. Руками перетереть в крошку, затем добавить сахар, соль и еще раз перемешать.

Для начинки взять творог, добавить к нему сахар и яйца. Тщательно перемешать или взбить миксером.

Немного смазать маслом форму для запекания и выложить половину теста. Равномерно распределить его по дну формы.

Чернику помыть и обсушить. Сверху выложить творожную массу и чернику. Посыпать оставшейся песочной крошкой.

Поставить пирог с творогом и черникой в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать примерно 45 минут.

Как подавать пирог