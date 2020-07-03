11 ошибок мытья волос, которые сводят стилистов с ума

Сегодня zen.yandex.ru решил обобщить лучшие советы, хитрости и секреты стилистов в отношении ошибок при мытье волос.

1.Мытье волос начинается со знания вашего типа волос

Большинству людей все еще трудно справиться с этой базовой задачей. Поэтому первый шаг - выяснить, какой у вас тип волос. Исходя из этого следует подбирать правильный шампунь и кондиционер для вашего типа волос.

Для тонких волос рекомендуется использовать шампунь, который не будет отягощать волосы, а придаст им силу и объем.

Тонкие волосы содержат на 50% меньше белка, чем средние или густые, что означает, что они слабые и нуждаются в укреплении.

Для средних и густых волос, ищите увлажняющий продукт, который смягчит текстуру.

2. Не существует универсального метода

Как часто вы моете волосы, зависит от ваших волос и кожи головы. Не существует универсального рецепта.

Интересный факт: более плотные волосяные фолликулы имеют тенденцию маскировать масло лучше, чем более тонкие волосы, а это значит, что если ваши волосы не очень жирные, старайтесь их мыть только 1-2 раза в неделю.

Если вы имеете дело с жирными корнями и сухими концами, либо просто с сухостью по всей длине волос - мыть каждые 3-и дня увлажняющим шампунем.

Если у вас поврежденные, благодаря тепловой укладке, окрашиванию, химической обработке волосы, то они имеют шероховатую кутикулу и сухие, тусклые и ломкие пряди. Чтобы противодействовать повреждению, следует использовать шампунь, в котором содержаться легкие растительные масла для нежного очищения и увлажнения кожи. И мыть волосы каждые 2-3 дня.

Если волосы окрашенные, чем больше вы моете их шампунем, тем больше происходит окисление, что означает, что ваш цвет может измениться. Стилисты предлагают мыть окрашенные волосы, когда это абсолютно необходимо, и лучше использовать специальную формулу для окрашенных волос, что предотвращает вымывание цвета и дарит продолжительный блеск.

3. Если вы любите тренажерный зал

Вам не нужно мыть волосы шампунем сразу после тренировки. Можно промыть кожу головы теплой водой и добавить немного кондиционера на концах. Это избавит от остатков соли, не высушивая волосы.

Слишком частое мытье излишне, ведь блеск и естественный контроль волос происходят от того, что ваши натуральные масла способны оставаться на ваших волосах.

Если вы любите тренажерный зал и вам недостаточно мыть волосы 2 раза в неделю, можете попробовать сухой шампунь.

4. Обратите внимание на то, что вы используете для мытья волос

Общее правило для всех - использовать высококачественный шампунь или моющее средство на растительной основе. Масс-маркетовые шампуни из супермаркетов часто содержат силиконы, которые могут скапливаться на коже головы и делать волосы мягкими и сухими.

При выборе шампуня выбирайте продукты, которые не содержат сульфатов, парабенов и/или гидрохимикатов.