Как ты унижаешь мужчину, даже не замечая этого: пять кошмарных способов

1. Сравнение с другими

Самая обидная фраза для любого ребенка: «А вот Петя, сын тети Оли, учится на одни пятерки...».

С мужчинами то же самое. Частенько в быту женщина может упрекать своего возлюбленного в безрукости и время от времени говорить о том, что вон «у Светки муж зарабатывает больше». При этом ты не учитываешь, что Светкин муж дома не бывает и совсем не общается с детьми, да и к самой Светке относится как к мебели, пишет «Лиза».

Подобные высказывания отражаются на самооценке мужчины, и не способны мотивировать и побудить его к действиям. Слабый мужчина может опустить руки и потом вообще не браться за дела. Сильный мужчина способен на свершение бытовых подвигов, чтобы доказать тебе, что он не так уж плох, но при повторном сравнении не в его пользу может выйти за дверь. Навсегда.

2. Удар ниже пояса

Все молодые люди считают себя «настоящими мужиками» в том случае, если они крутые. Они меряются размерами достоинства, хвастаются друг перед другом женщинами, машинами и должностями. Но одно из самых уязвимых мест находится ниже пояса. Если ты даже полунамеком скажешь ему, что в постели он так себе, или покажешь, что недовольна размером его достоинства, это отправит его самооценку в нокаут.

Подобные гадости, которые касаются сексуальных отношений, очень сложно слышать мужчинам, и некоторым это может буквально нанести психологическую травму. Ты что, садистка?

3. Выяснение отношений на людях

Сор из избы не выносят. Никому не понравится выяснять отношения в публичном месте, слышать в свой адрес критику в присутствии других людей. Зачем окружающим слышать о ваших проблемах?

Для мужчины ссора на глазах друзей или родственников — это самая унизительная ситуация, которая вообще может произойти. Даже если обвинения с твоей стороны справедливы, ему все равно будет неприятно. Обидно ему будет не столько за ссору, сколько за неловкое положение, в которое ты его ставишь.

Если тебе неймется и нужно срочно выяснить отношения, отойди со своим партнером в сторону и выскажи ему все, что думаешь о нем. Только тихо.

4. Игнорирование

Любой человек имеет право высказаться, а когда вы состоите в отношениях, — это само собой разумеется. К сожалению, некоторые девушки считают иначе. Если думаешь, что можешь беспардонно перебивать своего мужчину, не давая сказать ему слова, игнорировать его или просто затыкать ему рот, — ты его унижаешь. Такое поведение оскорбительно не только в отношении мужчин, но для них оно особенно невыносимо.

Когда в отношениях царит равноправие, такой ситуации не случится, потому что мужчина просто не позволит так с собой обращаться. Если он позволяет тебе такое поведение, то его можно только пожалеть. Да и тебя тоже.

5. Нытье о несчастной судьбе

Тебе хочется пожаловаться на свою жизнь, поплакаться, что не все так радужно, как хотелось бы. И он не принц, и вместо коня у него почему-то осел. И ты не идешь плакаться подружке в жилетку или психологу в платочки, а все это вываливаешь на своего любимого?