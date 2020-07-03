Поесть, чтобы напиться: 15 продуктов с самым высоким содержанием воды

Салат Айсберг

Содержание воды: 95,64%

По сути, в этом листовом овоще кроме воды ничего и нет. Другие виды салата — например, Романо — содержат куда больше питательных веществ. Но у Айсберга тоже есть одно несомненное достоинство — очень низкое содержание калорий (всего 1 единица в листе среднего размера).

Сельдерей

Содержание воды: 95,43%

Сельдерей — прекрасный выбор для тех, кто стремится похудеть. Воды в нем немного меньше, чем в Айсберге, но при этом он буквально пропитан влагой — получить из овоща дневную норму воды гораздо легче, чем из зеленого салата.

Редис

Салат из сочного редиса станет удачным дополнением к основному блюду. Овощ богат антиоксидантами, витаминами и минералами, улучшающими пищеварение и помогающие организму противостоять инфекциям.

Огурец

Кружочки из огурца на глазах — вечная классика в домашнем уходе за кожей лица. Помимо того, что овощ уменьшает отеки, он также способен насытить кожу влагой — как при внешнем применении, так и при потреблении внутрь. Приятный бонус — комплекс полезных нутриентов, включая витамин К, калий и магний.

Цукини

Этот чемпион по содержанию воды также богат клетчаткой. При этом содержание калорий в овоще настолько мало, что его можно есть даже на ночь.

Помидор

Существует несколько веских причин полюбить томаты. Помимо того, что они насыщают нас живительной влагой, помидоры также улучшают работу системы кроветворения, снижают риск инсульта и инфаркта и помогают предотвратить развитие остеопороза.

Сладкий (болгарский) перец

Содержание воды: 93,89%

В болгарском перце — независимо от сорта — содержится большое количество воды. Кроме того, овощ богат клетчаткой, калием и витамином С — питательными веществами, в которых очень нуждается наша иммунная система.

Баклажан

Многие не любят баклажан из-за ощутимой горчинки, которая появляется, если не очистить овощ от кожуры или не выдержать его в соли. Но дополнительные усилия стоят того — вместе с живительной влагой вы получите добрую порцию полезной клетчатки, потребление которой снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Цветная капуста

Содержание воды: 92,07%

Цветная капуста не производит впечатления особо сочного овоща, но, тем не менее, она входит в топ-10 продуктов по содержанию воды. К тому же, капуста богата многими полезными веществами, включая холин (витамин В4), поддерживающий обмен веществ и работу нервной системы.

Арбуз

Содержание воды: 91,45%

Удивительно, но сочный и водянистый арбуз занимает только десятую строчку рейтинга. В том, что влаги в нем предостаточно, сомнений нет — только представьте: одна порция ягоды приравнивается к 250 мл воды. К тому же, в арбузе содержится важный антиоксидант ликопин, предотвращающий развитие онкологических заболеваний, диабета и болезней сердца.

Шпинат

Содержание воды: 91,4%

Основную влагу шпинат отдает при тепловой обработке — в тушеном виде он становится нежным и сочным. Но он полезен не только этим. В овоще также содержатся кальций, магний и калий — элементы, необходимые для наших костей.

Клубника

Содержание воды: 90,95%

Этот тот случай, когда полезное можно сочетать с приятным — и даже очень приятным, ведь что может быть лучше тарелочки сочной и сладкой клубники в жаркий полдень. Ягода богата антиоксидантами. Ученые утверждают, что потребление клубники снижает риск болезни Альцгеймера и гипертонии.

Беби-морковь

Содержание воды: 90,35%

В этих оранжевых крошках содержится немного больше воды, чем в обычной моркови. И это единственное различие. Морковь полезна в любом виде и любого сорта. Это богатый источник витамина А и бета-каротина, которые необходимы нашим глазам.

Дыня канталупа

Содержание воды: 90,15%

В одной порции ягоды содержится всего 46 калорий и целый грамм полезной клетчатки. Не говоря уже о внушительной дозе витамина А. Эта разновидность дыни и полезна чрезвычайно, и на вид очень красива.

Грейпфрут

Содержание воды: 90%