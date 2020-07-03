Десять вещей, при покупке которых мы ошибаемся с размером

Забудьте о том, что размер S — это хорошо, а L — это плохо.
Покупая новую одежду, многие женщины совершают одну и ту же ошибку: пытаются, не дыша, застегнуть на себе какую-то вещь и радуются, что им удалось «влезть» в размер поменьше. Это совершенно не правильный подход, уверяет «Домашний Очаг».
Они тоже садятся со временем, правда, чуть меньше, чем футболки, примерно на 3−5%. Сложность заключается в том, что с рубашкой никогда не узнать заранее, что может дать усадку: рукава, воротничок или плечики. Поэтому, не покупайте модели, которые на вас и так еле застегиваются.
Шерстяные свитеры
Во-первых, шерсть тоже садится, а во-вторых, вам будет намного уютнее и теплее в просторном свитере, так что не случится ничего страшного, если вы будете носить свитер размера L, а не M.
Если в составе ткани присутствует хотя бы 5% спандекса, леггинсы или брюки для йоги будут растягиваться. И чем чаще и дольше вы их носите, тем сильнее.
После двух стирок колготки начинают собираться в складки в области коленей и лодыжек. Если замечали такую проблему, попробуйте в следующий раз купить колготки меньшего размера.