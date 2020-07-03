Пт, 3.07.2020

Десять вещей, при покупке которых мы ошибаемся с размером

Одежда. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Забудьте о том, что размер S — это хорошо, а L — это плохо.

Покупая новую одежду, многие женщины совершают одну и ту же ошибку: пытаются, не дыша, застегнуть на себе какую-то вещь и радуются, что им удалось «влезть» в размер поменьше. Это совершенно не правильный подход, уверяет «Домашний Очаг».

Что покупать на размер больше?
 
Футболки
Чаще всего в их состав входит хлопок, который после стирки дает усадку примерно в 20%. Поэтому лучше купить футболку на размер больше, чтобы потом не пришлось с трудом на себя ее натягивать после первой же стирки.
 
Рубашки с воротником

Они тоже садятся со временем, правда, чуть меньше, чем футболки, примерно на 3−5%. Сложность заключается в том, что с рубашкой никогда не узнать заранее, что может дать усадку: рукава, воротничок или плечики. Поэтому, не покупайте модели, которые на вас и так еле застегиваются.

Шерстяные свитеры

Во-первых, шерсть тоже садится, а во-вторых, вам будет намного уютнее и теплее в просторном свитере, так что не случится ничего страшного, если вы будете носить свитер размера L, а не M.

Носки
И вновь та же причина: чаще всего носки изготовлены из хлопчатобумажной ткани, что означает, что они сядут после стирки. А зачем нужны носки, которые жмут?
 
Нижнее белье
 
Попробуйте примерить трусики чуть большего размера, и, возможно, вы ощутите разницу, когда они, наконец, перестанут врезаться в ваши бока и ягодицы. То же самое касается лифчиков, которые часто жмут под грудью.
 
Что покупать на размер меньше?
 
Джинсы
 
С ними все наоборот. Джинсовая ткань растягивается, поэтому новые джинсы должны быть тесными. И если во время примерки вам придется немного втянуть животик, это хорошо.
 
Спортивные брюки

Если в составе ткани присутствует хотя бы 5% спандекса, леггинсы или брюки для йоги будут растягиваться. И чем чаще и дольше вы их носите, тем сильнее.

Свитеры из полиэстера
 
Свитеры и блузки из тонкого полэистера практически не дают усадки, зато растягиваются в области талии и рукавов, которые со временем приходится подворачивать. Их лучше покупать на размер меньше, иначе вид у вас к концу дня будет немного неряшливый.
 
Колготки

После двух стирок колготки начинают собираться в складки в области коленей и лодыжек. Если замечали такую проблему, попробуйте в следующий раз купить колготки меньшего размера.

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