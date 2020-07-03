Что носить осенью 2020: 10 must-have сезона

Сверхнового мало, к чему уже можно привыкнуть – современная мода уходит от бесконечного клепания «трендовых трендов», модные тенденции плавно перетекают из сезона в сезон, позволяя насладиться ими вдоволь.

Итак, 10 must-have осени 2020

Белое пальто

Вещи в стиле пэчворк

«Дедушкин» тулуп

Шорты-бермуды

Шляпа

Костюм в клетку

Высокие перчатки

Строгий костюм с юбкой

Трикотажное платье

Кардиган

Белое пальто

Конечно, не самый практичный вариант для осени, зато безумно стильный. С белым пальто любой образ смотрится в разы интереснее и элегантнее.

Вещи в стиле пэчворк

Этот тренд еще не успел намозолить глаза, поэтому советую обратить на него пристальное внимание. «Из лоскутков» может быть что угодно – юбка, платье, косуха и даже пуховик. Единственный нюанс – с пэчворком можно легко переборщить, поэтому одного предмета в этом стиле вполне достаточно.

«Дедушкин» тулуп

Еще одна новинка подиумов – свободные, объемные дубленки, которые вы как будто только что достали из дедушкиного сундука на чердаке. Короткие и длинные, с накладными карманами, меховой отделкой и в виде безрукавки – несомненные фавориты этой осени.

Шорты-бермуды

Плавно этот летний тренд перешел в осенний. Конечно, стали плотнее материалы и интереснее фактура – кожа, шерсть, твид. Особенно остро смотрятся в цветном исполнении и в сочетании с высокими сапогами-трубами.

Шляпа

Один из беспроигрышных вариантов повысить градус стиля осеннего образа – добавить шляпу. Дома высокой моды также придерживаются этой тенденции - огромное разнообразие шляп продемонстрировали нам осенние коллекции. И если до недавнего времени бесспорными фаворитами были широкополые федоры и канотье, то сейчас к ним присоединились и «котелки», и кепки газетчика, и шляпы с округлой тульей и мягкими полями – на любой вкус.

Клетка

Клетка - бессменный фаворит осеннего сезона. Этой осенью особенно актуальны костюмы-двойки в градиентную клетку – с нечеткими размытыми краями.

Высокие перчатки

Длинные кожаные перчатки официально вернулись в модные ряды. И на этот раз не в качестве театрального элемента, а в качестве вполне носибельного и стильного предмета женского гардероба. Высокие перчатки прекрасно дополняют не только образы с пальто, но и офисный костюм, двубортный пиджак и даже вечернее платье.

Строгая «двойка» с юбкой

Один из самых «убийственных» мастхэвов этой осени – строгий шерстяной пиджак и юбка-карандаш с разрезом. Идеальное сочетание – с высокими сапогами-трубами.

Трикотажное платье

Пожалуй, самый уютный мастхэв ожидаемой осени. Свободный крой, длина до колен и ниже, плотный трикотаж – основные требования к этому предмету гардероба.

Кардиган