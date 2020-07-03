Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: в чью дверь постучит счастье, а кому стоит проявить гибкость

Этот внутренний процесс очень полезен и в духовном, и в практическом смысле: последняя неделя ретро-Меркурия даст шанс разобраться с самыми разными проблемами, в особенности — с денежными.

Женщина-Овен

Представительниц Овна ожидают сложные дни: ретроградный Меркурий обеспечит сильную турбулентность. Но астрологи советуют не переживать, ведь именно сейчас это не станет проблемой. Планета-покровитель Марс поможет сдержать натиск, открыть в себе огромные возможности и справиться с любыми трудностями. Поэтому женщинам-Овнам стоит усилить уверенность в себе. Впереди их ждет отличная неделя, если они наберутся смелости.

Женщина-Телец

Гибкость и легкость на этой неделе — ключевой момент. Астрологи сообщают, что женщинам-Тельцам, вероятно, не удастся получить в точности то, чего они желают, но будет шанс достичь довольно близкого результата. Важно убедить себя, что достигнутое сейчас — реальная альтернатива желаемому и, возможно, даже более выгодная. Если все сделать правильно, то ближайшие дни поправят положение дел и принесут воодушевление.

Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам звезды советуют отнестись к происходящему, как к игре. Возможности, которые не так давно сулили верный путь к счастью, могут подвести, а те, что казались пустой тратой времени, напротив, окажутся тем, что нужно для успеха. Под влиянием ретроградного Меркурия опасно чему-то безоговорочно доверять, но можно получить от новой игры выгоду: главное — не втягиваться в нее серьезно и не ставить многое на кон. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть особенно осмотрительными в среду и четверг: в эти дни иллюзии грозят быть особенно яркими.

Женщина-Рак

Дверь, захлопнувшаяся перед женщинами-Раками в начале ретроградного движения Меркурия, по-прежнему кажется закрытой, но, по словам астрологов, это не больше, чем мираж. Да, расстаться со своими иллюзиями будет непросто, но есть реальный шанс избавиться от негативных установок и провоцирующих их проблем. На этой неделе в руках Раков окажутся и инициатива, и нужные возможности, несмотря на ощущение, что дело обстоит ровно наоборот. Это говорит о том, что если женщины этого знака решат попытать свое счастье, то успех им почти гарантирован.

Женщина-Лев

По гороскопу на этой неделе у Львиц наступит время решительных действий, особенно в сфере профессии и финансов. Характерные способности и таланты помогут справиться со всеми поставленными задачами, а космическая поддержка звезд поможет продвинуться в личных и профессиональных делах. Главное, обеспечить себе хорошую поддержку и заранее подготовиться к рывку: лучше потратить чуть больше времени на сборы, чем потерять все в одночасье из-за поспешных решений.

Женщина-Дева