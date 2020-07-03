«Не семья, а тень благополучия»: Поклонники затравили Ковальчук за фото с дочерью

Попытка Юлии Ковальчук разделить с фанатами момент семейного счастья обернулась шквалом негатива в ее сторону. Бывшая солистка «Блестящих» опубликовала кадр, сделанный во время прогулки с дочерью Амелией. На нем видны лишь две тени на асфальте — мамы и малышки, держащиеся за руки.

На первый взгляд милое фото поклонники посчитали за издевательство. Девочке скоро стукнет три года, а Ковальчук до сих пор не показывает ее внешность. Поэтому увидевшие снимок ее силуэта пользователи от души поупражнялись в остроумии.

«Красавица, умница, на вас похожа очень»; «Ну ничего себе! Наконец-то тень увидели!»; «Была лучшего мнения о вас, а теперь отписываюсь. Это не семья, а тень благополучия», — заметили саркастичные комментаторы.

Певицу отчитали за приверженность суевериям и обратили ее внимание на здравое отношение западных звезд к публикациям детских фото.

Юлия Ковальчук с дочерью ФОТО: Instagram