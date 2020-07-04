Как приготовить хрустящие маринованные кабачки в пакете

Маринованные кабачки в пакете – пикантная овощная закуска, которая покорит ваших домашних. Для нее понадобятся самые простые и доступные продукты. Но это не единственное преимущество этого рецепта. Всего полчаса, и отличное дополнение к шашлыку и запеченному картофелю готово, пишет Сегодня.