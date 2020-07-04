Сб, 4.07.2020

Бьюти-блогер Гоар Аветисян родила первенца

Гоар Аветисян

ФОТО: Instagram

Вчера, 3 июля, в одной из московских клиник визажист и блогер-миллионник Гоар Аветисян родила сына. Об этом 26-летняя визажист сообщила в своем Instagram, пишет Супер.

Добро пожаловать в этот прекрасный мир, мой маленький богатырь. 4 кг счастья и нереальная любовь с первой секунды,

— подписала снимок Гоар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В начале 2020 года стало известно о новом романе Гоар с бизнесменом из Армавира, личность которого блогер старалась тщательно скрыть. До этого девушка уже состояла в браке, однако отношения не увенчались успехом и через два года после свадьбы пара развелась.

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