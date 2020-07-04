Бьюти-блогер Гоар Аветисян родила первенца

Вчера, 3 июля, в одной из московских клиник визажист и блогер-миллионник Гоар Аветисян родила сына. Об этом 26-летняя визажист сообщила в своем Instagram, пишет Супер.
Добро пожаловать в этот прекрасный мир, мой маленький богатырь. 4 кг счастья и нереальная любовь с первой секунды,
— подписала снимок Гоар.
В начале 2020 года стало известно о новом романе Гоар с бизнесменом из Армавира, личность которого блогер старалась тщательно скрыть. До этого девушка уже состояла в браке, однако отношения не увенчались успехом и через два года после свадьбы пара развелась.