Юлия Михалкова поделилась психологическим лайфхаком для тех, кто устает

Бывшая участница шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала поклонникам в Instagtam про свое «Правило ежика».

«Есть у меня „Правило ежика“. Нет, это не про колючки и „фыр-фыр-фыр“. Это про то, что мы не роботы и не умеем по щелчку переключаться с одного на другое», — уточнила артистка.

По ее словам, во время насыщенного сезона съемок, когда приходится ежедневно примерять на себя множество кинообразов — «от секретарши до барышни 19 века», вечером ей требуется время, чтобы переключиться на другую тональность и общаться с подругами или тренером в спортзале. Утром, после пробуждения тоже невозможно сразу преступить к «осмысленному планированию дня». На то, чтобы собраться с мыслями, Михалковой требуется пять особенных минут, отмечает URA.RU.