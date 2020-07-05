Вс, 5.07.2020

СМЕЛО! ⟩ Обнаженная Семенович в ванной дала бьюти-советы подписчицам

Анна Семенович

ФОТО: Instagram

Экс-солистка группы «Блестящие» записала пикантное видео и опубликовала его в Instagram, сообщает Пятый канал.

Бывшая солистка группы «Блестящие», певица и актриса Анна Семенович не перестает соблазнять своих подписчиков. На этот раз звезда записала пикантное видео прямо из ванной, на котором прикрывает свои «аппетитные» формы пеной.

Абсолютно обнаженная певица позирует в маске для лица. Со своими подписчицами она в очередной раз поделилась бьюти-советами и отметила, что каждая женщина обязательно должна ухаживать за собой и превратить подобные процедуры в ежедневный ритуал.

«Девочки, бьюти-советики от меня: каждое утро начинать со стакана воды, зарядка желательно.  <…> Я всегда нахожу время для ванной с солью и маской для лица – это святое. Любите себя, мои курочки, потому что мы богини!» - обратилась к фанаткам Семенович.

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