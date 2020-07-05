СМЕЛО! ⟩ Обнаженная Семенович в ванной дала бьюти-советы подписчицам

Бывшая солистка группы «Блестящие», певица и актриса Анна Семенович не перестает соблазнять своих подписчиков. На этот раз звезда записала пикантное видео прямо из ванной, на котором прикрывает свои «аппетитные» формы пеной.

Абсолютно обнаженная певица позирует в маске для лица. Со своими подписчицами она в очередной раз поделилась бьюти-советами и отметила, что каждая женщина обязательно должна ухаживать за собой и превратить подобные процедуры в ежедневный ритуал.