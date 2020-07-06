Жирная кожа: семь причин «почему»

Жирная кожа требует много забот и хлопот в уходе, а жирный блеск усложняет процесс макияжа. Помимо генетических особенностей, кожа может стать более жирной по разным причинам, многие из которых можно скорректировать. «Домашний Очаг» рассказывает, откуда берется жирный блеск на коже.

Гормональный дисбаланс

Нарушение баланса гормонов могут привести к гиперактивности сальных желез кожи, из-за чего будет вырабатываться больше специфического масла. В норме оно помогает защищать кожу от загрязнений и помогать поддерживать баланс влаги, но если его слишком много, кожа становится жирной. Гормональный дисбаланс может быть вызван приемом контрацептивов, нарушением рациона, слишком активными или наоборот недостаточными физическими упражнениями, беременностью или менопаузой. Если вы отмечаете у себя другие признаки гормонального дисбаланса, помимо жирности кожи, обратитесь к гинекологу-эндокринологу.

Избыток молочных продуктов в рационе

Продукты из цельного молочного молока очень полезны для женщин: с годами мы быстрее теряем кальций, а молочные продукты помогают восполнить дефицит. Но если в последнее время вы отмечаете, что ваша кожа стала более жирной, чем обычно, возможно, вам стоит сократить потребление молока, сыра и творога — в больших количествах они могут привести к повышенной жирности кожи.

Неправильный уход

Жирная кожа не меньше сухой нуждается в увлажнении, но важно правильно подбирать косметические средства. Слишком жирный и тяжелый увлажняющий крем, скорее всего, не подойдет — лучше выбирать более легкие средства, в составе которых нет масел.

Прием витаминов

Врачи все более настороженно относятся к приему витаминных добавок, но если вы все же принимаете поливитамины, то имейте в виду, что комплексы с добавкой витаминов группы В могут негативно влиять на состояние кожи. В том числе вызывать повышение жирности и появление прыщей.

Стресс

Когда мы переживаем стресс, в кровь выбрасываются повышенные дозы гормона кортизола, который в том числе влияет на состояние кожи: увеличивает производство кожного сала, что может привести к появлению прыщей, а также повышению жирности кожи.

Неправильный макияж

Неправильный — это тот, который закупоривает поры. Женщины с проблемной кожей часто используют средства для макияжа с очень тяжелой, плотной структурой в надежде замаскировать недостатки. Однако эффект может быть прямо противоположным: тяжелый макияж только стимулирует дополнительную выработку кожного жира, а из-за перекрытых пор могут образовываться очаги воспаления и прыщи. Так что отдавайте предпочтение максимально легким средствам.

Недостаток воды