Морковь ни при чем: десять привычек, которые на самом деле улучшают зрение

Твой мозг через глаза получает намного больше информации, чем через все остальные органы чувств вместе взятые. Поэтому защищать их и беречь зрение очень важно. Начать стоит с того, чтобы следовать очень простым правилам.
Проверяй свою косметику
Скорее всего, многие знают о том, что на туши в процессе использования скапливаются бактерии, но, кажется, не все понимают, что они могут вызвать сильные глазные инфекции, которые способны нарушить зрение. Тушь, которой ты пользуешься постоянно, необходимо менять каждые 3 месяца. Если ты не хочешь с ней расставаться и считаешь, что она еще пригодна для использования, просто понюхай ее — любой подозрительный запах означает то, что бактерий уже много, и продукт пора менять.
Для глаз полезна не только морковь, но и любые желтые или оранжевые овощи, фрукты, а также яичные желтки. Они содержат деаксантин и лютеин — вещества, способные защитить от возрастной макулярной дистрофии — наиболее распространенной причины слепоты у пожилых.
Чаще гуляй (без телефона)
Сегодня мы постоянно смотрим в экраны компьютеров, телефонов, планшетов, что повышает риск близорукости, а она, в свою очередь, может прогрессировать и даже привести к потере зрения (хотя и довольно редко). Регулярные прогулки на свежем воздухе и без гаджетов замедляют или предотвращают прогрессирование близорукости — это особенно касается детей, но и взрослых тоже.
Сдай тест на глаукому
Это одна из самых распространенных причин нарушений зрения. Болезнь вызвана повышением давления внутри глаза, она может начаться и развиваться бессимптомно, и
Давай глазам отдыхать
Если ты работаешь перед экраном компьютера или при искусственном освещении, важно регулярно давать глазам отдых. Отворачивайся от экрана (а еще лучше выходи прогуляться) каждые 30 минут хотя бы на 30 секунд. Если забываешь, ставь будильник. Это убережет тебя от проблем со зрением.
Опусти экран
Даже во время работы вред компьютера для глаз тоже можно снизить.
Надевай защиту для глаз
И это не только солнечные очки, хотя они тоже обязательны для защиты от повреждения сетчатки ультрафиолетом — к проблемам со зрением могут привести бытовые травмы (например, во время ремонта, работ в саду). Согласно статистике, 90% травм глаз можно было бы избежать, надев очки. Не забывай и про очки в бассейне — они нужны для защиты от хлора.
Бросай курить
Для глаз курение вредно не меньше, чем для всего остального тела. Существует ряд исследований, доказывающих связь между возрастной дистрофии зрения и курением, и ее риск от этой вредной привычки не меньше, чем риск возникновения рака легких. Курильщики в 4 раза чаще страдают от ухудшения зрения с возрастом, чем некурящие. Кстати,
Не подставляй лицо под кондиционеры
Сухой воздух от кондиционеров и вентиляторов (как холодный, так и горячий) очень вредит глазам, уменьшает их естественную увлажненность и увеличивает риск попадания инфекций, а соответственно, и нарушений зрения. Поэтому очень важно держаться от него подальше везде, где можно (дома, в офисе, в автомобиле или самолете) и по возможности перенаправлять на другие части тела.
Ешь рыбу