Морковь ни при чем: десять привычек, которые на самом деле улучшают зрение

Твой мозг через глаза получает намного больше информации, чем через все остальные органы чувств вместе взятые. Поэтому защищать их и беречь зрение очень важно. Начать стоит с того, чтобы следовать очень простым правилам.

Проверяй свою косметику

Скорее всего, многие знают о том, что на туши в процессе использования скапливаются бактерии, но, кажется, не все понимают, что они могут вызвать сильные глазные инфекции, которые способны нарушить зрение. Тушь, которой ты пользуешься постоянно, необходимо менять каждые 3 месяца. Если ты не хочешь с ней расставаться и считаешь, что она еще пригодна для использования, просто понюхай ее — любой подозрительный запах означает то, что бактерий уже много, и продукт пора менять.

Кстати, усталость и покраснение глаз в конце рабочего дня отчасти тоже вызывают бактерии на туши.

Ешь желтые и оранжевые продукты

Для глаз полезна не только морковь, но и любые желтые или оранжевые овощи, фрукты, а также яичные желтки. Они содержат деаксантин и лютеин — вещества, способные защитить от возрастной макулярной дистрофии — наиболее распространенной причины слепоты у пожилых.

Чаще гуляй (без телефона)

Сегодня мы постоянно смотрим в экраны компьютеров, телефонов, планшетов, что повышает риск близорукости, а она, в свою очередь, может прогрессировать и даже привести к потере зрения (хотя и довольно редко). Регулярные прогулки на свежем воздухе и без гаджетов замедляют или предотвращают прогрессирование близорукости — это особенно касается детей, но и взрослых тоже.

Сдай тест на глаукому

Это одна из самых распространенных причин нарушений зрения. Болезнь вызвана повышением давления внутри глаза, она может начаться и развиваться бессимптомно, и только ранняя диагностика и лечение могут спасти твое зрение . Особенно важно провериться на глаукому людям после 40 лет, диабетикам, близоруким, а также тем, чьи родственники имеют такой диагноз, так как это заболевание может передаваться по наследству.

Давай глазам отдыхать

Если ты работаешь перед экраном компьютера или при искусственном освещении, важно регулярно давать глазам отдых. Отворачивайся от экрана (а еще лучше выходи прогуляться) каждые 30 минут хотя бы на 30 секунд. Если забываешь, ставь будильник. Это убережет тебя от проблем со зрением.

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