СОВЕТЫ АСТРОЛОГА ⟩ Как осуществить мечту и привлечь счастье на неделе Ивана Купалы?

Ведущий астролог Алена Никольская утверждает: грядущая неделя с 6 по 12 июля — необычный период. Обусловлено это тем, что на начало недели — 7 июля — выпадает удивительный и магический праздник — Иван Купала. Вследствие чего, можно рассчитывать на множество приятных сюрпризов и самим творить чудеса.

Особая роль, по словам эксперта, в эти дни отводится представительницам прекрасного пола. 6, 7 и 8 июля каждой женщине и девушке предоставится возможность усилить жизненную энергию, а также обрести истинное счастье со второй половинкой. При этом необходимо исполнить лишь несколько ритуалов.

«Нужно встать в 2.00 — 2.30 ночи — у вас будет час времени; зажечь свечи — включить энергию и стихию огня. Если вы живете где-нибудь за городом и можете пройтись босиком по траве — великолепно. Пройдитесь и почувствуйте ту росу, которая в эти дни будет буквально целительная. После — пройдитесь ручками по травке, соберите росу и умойтесь ей. Это даст вашему здоровью дополнительные ресурсы: кожа будет сиять, глаза будут лучиться, и вечная молодость всегда будет с вами!» — утверждает Никольская в интервью 5-tv.ru.

В числе прочего, астролог посоветовала в какой-то из этих дней (а в идеале — во все) встретить рассвет. При этом за несколько минут до восхода солнце загадать заветное желание. По словам Никольской, оно обязательно исполнится, поскольку за реализацию планов и амбиций с 6 по 12 июля отвечает не только самая яркая звезда в нашей галактике, но и планета Нептун.

«Солнце и Нептун будут в прекрасном трин-аспекте. Нептун отвечает за интуицию, бессознательное, дает доступ к волшебству. Так творите же это волшебство!» — посоветовала астролог.

Алена Никольская также напомнила, что важно оставить дурные мысли и погрузиться в фантазии о личном счастье, представить, каким вы видите идеальное будущее со второй половинкой. По словам эксперта, в этот период важно быть максимально открытым и внимать знакам Вселенной. В частности, с благодарностью принимать подарки судьбы.

«Помните про важный закон природы — закон баланса. Очень часто мы хотим что-то давать, и нам кажется неловким, когда жизнь дает что-то взамен. На этой неделе самое время поучиться брать эти подарки», — отметила собеседница.

В заключение, Никольская добавила, что единственным негативном аспектом может явиться сильное влияние планеты Меркурий. Так, начиная с 12 июля планета прекращает ретроградное движение и буквально «разворачивается» в противоположную сторону. По словам астролога, в этот момент необходимо избегать принятия важных решений, отказаться от подписания серьезных договоров, чтобы невзначай не стать заложником сложной ситуации.