ФИГУРА - БОМБА! ⟩ «Фигура — бомба»: 46-летняя Олеся Судзиловская похвасталась бюстом в бикини

Актриса Олеся Судзиловская дала подписчикам в Instagram несколько советов, как сохранить молодость. Сама артистка продолжает сиять красотой, что и показала на свежем снимке, опубликованном в личном блоге.

46-летняя актриса похвасталась перед поклонниками, как выглядит в бикини. Олеся показала селфи в открытом черно-золотистом купальнике. Наряд почти не скрывал ее ровную кожу и подтянутые формы.

Артистка посоветовала не упускать время и тщательно следить за кожей шеи и зоны декольте. Она назвала несколько косметических средств, которыми пользуется для сохранения красоты. Судзиловская напомнила, что некоторые процедуры должны проводиться по назначению врача.

«За шеей и зоной декольте находим время и возможность ухаживать? Что можем сделать по уходу за этими зонами? Не пренебрегаем регулярно щедро «кормить» кожу, предупреждая различные эстетически несовершенные моменты», — посоветовала актриса.

Она рассказала, что сама делает деликатную очистку кожи с помощью специальных дисков и увлажняет зону декольте кремами и масками. И каждый месяц Олеся проходит курс витаминных уколов для увлажнения и питания кожи.

Подписчицы поблагодарили актрису за ценные советы, но большинство поклонников все же уделили основное внимание фотографии артистки. Они отметили, как молодо выглядит Олеся, и что она держит себя в прекрасной форме.