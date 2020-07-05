Пять антитрендов в макияже: предупреждает визажист

Что можно считать антитрендом и как отличить его от приема, который просто тебе не идет,(но имеет полное право на существование? Об этом в очередной колонке рассказывает звездный визажист Алена Лапина.
Сегодня, девочки, мы поговорим о том, как делать не надо. А именно о том, что не надо делать в макияже и о таком явлении, как антитренд. Я считаю, что надо прислушиваться к себе, а не слепо следовать всем веяниям моды. Но все-таки важно не споткнуться об антитренд — вещь на самом деле очень строгую.
Антитренды в макияже — это такие приемы, которые некогда были очень популярны, то есть являлись фишками определённого времени, но потом… безоговорочно канули в Лету. И если ты этот антитренд на себя примерила, то, считай, опоздала на пару лет — и продемонстрировала это наглядно. Исключи из своего макияжного «дресс-кода» эти устаревшие приемы.
Цветные тени с градиентами на глазах
Например, «павлиний глаз» или переход из золотого в фиолетовый (что ещё хуже ). Сейчас ведущие визажисты мира выступают за натуральность и легкую небрежность! Все растушёвки делай монохромными, а если используешь яркий цвет, наноси только его на всё веко смелым ярким росчерком.
Будь настороже и не сделай брови чересчур вычурными. Широкие брови всё ещё в тренде, если они натуральные или приближенные к натуральным, не «суперакцентные» и, я бы даже сказала, мягкие.
Жесткий контуринг
И в первую очередь скулы а-ля Ким. Всё – жесткое скульптурирование мы пережили! И теперь в тренде румяные щечки и мягко очерченные скулы.
Светлые губы
А именно губы nude или даже не просто nude, а мертвецки высветленные бежевой помадой. Хуже может быть только розовый неон: это полный провал и индульгенции не подлежит.