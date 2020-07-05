Пять антитрендов в макияже: предупреждает визажист

Антитренды в макияже — это такие приемы, которые некогда были очень популярны, то есть являлись фишками определённого времени, но потом… безоговорочно канули в Лету. И если ты этот антитренд на себя примерила, то, считай, опоздала на пару лет — и продемонстрировала это наглядно. Исключи из своего макияжного «дресс-кода» эти устаревшие приемы.

Цветные тени с градиентами на глазах

Instagram

Например, «павлиний глаз» или переход из золотого в фиолетовый (что ещё хуже ). Сейчас ведущие визажисты мира выступают за натуральность и легкую небрежность! Все растушёвки делай монохромными, а если используешь яркий цвет, наноси только его на всё веко смелым ярким росчерком.