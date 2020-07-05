Вс, 5.07.2020

Пять антитрендов в макияже: предупреждает визажист

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Что можно считать антитрендом и как отличить его от приема, который просто тебе не идет,(но имеет полное право на существование? Об этом в очередной колонке рассказывает звездный визажист Алена Лапина.

Сегодня, девочки, мы поговорим о том, как делать не надо. А именно о том, что не надо делать в макияже и о таком явлении, как антитренд. Я считаю, что надо прислушиваться к себе, а не слепо следовать всем веяниям моды. Но все-таки важно не споткнуться об антитренд — вещь на самом деле очень строгую.

Антитренды в макияже — это такие приемы, которые некогда были очень популярны, то есть являлись фишками определённого времени, но потом… безоговорочно канули в Лету. И если ты этот антитренд на себя примерила, то, считай, опоздала на пару лет — и продемонстрировала это наглядно. Исключи из своего макияжного «дресс-кода» эти устаревшие приемы.

Цветные тени с градиентами на глазах

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Например, «павлиний глаз» или переход из золотого в фиолетовый (что ещё хуже ). Сейчас ведущие визажисты мира выступают за натуральность и легкую небрежность! Все растушёвки делай монохромными, а если используешь яркий цвет, наноси только его на всё веко смелым ярким росчерком.

Отчетливо и аккуратно прорисованная складка верхнего века

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Здесь есть тонкая грань между модным и старомодным. Смелая графика сейчас на пике! Четкую и смелую стрелку начертить можно, а вот складочку тенями - нельзя.
 
Соболиные брови

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Будь настороже и не сделай брови чересчур вычурными.  Широкие брови всё ещё в тренде, если они натуральные или приближенные к натуральным, не «суперакцентные» и, я бы даже сказала, мягкие.

Жесткий контуринг

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И в первую очередь скулы а-ля Ким. Всё – жесткое скульптурирование мы пережили! И теперь в тренде румяные щечки и мягко очерченные скулы.

Светлые губы

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А именно губы nude или даже не просто nude, а мертвецки высветленные бежевой помадой. Хуже может быть только розовый неон: это полный провал и индульгенции не подлежит.

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