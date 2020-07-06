Как одеваться полной женщине маленького роста

Какие параметры волнуют женщин больше всего? Разумеется, рост и вес. Современные представления о красоте рисуют определенные стандарты, до которых мечтает дотянуться каждая. Так уж сложилась, что наиболее растиражированы в качестве идеальных модельные параметры: высокий рост и минимальный вес. До фигуры мечты далеко почти всем, но некоторые испытывают на пути к ней повышенные трудности. Это происходит, когда решительно неидеальными оказываются оба параметра — и рост, и вес, пишет wday.ru.

Все сказанное выше вовсе не значит, что миниатюрная пышечка лишена возможности привлекать восхищенные взгляды: ей лишь нужно научиться добавлять себе немножечко роста и «рисовать» верные пропорции при помощи техник визуальной коррекции фигуры.

1. Вытянуть фигуру по вертикали

Вертикали крайне важны, так как они позволяют решить сразу две проблемы: вытягивают рост и за счет этого добавляют стройности. Создать нужный эффект можно разными путями.

Единая цветовая вертикаль — монохромный комплект. Это классическое решение для тех, кто хочет казаться стройнее и выше: окрашивая вся тело в единый цвет, мы полностью избегаем горизонталей, которые его «режут». Однако есть и нюансы. Если девушка крайне миниатюрная (до 160 см), то с монохромом ей нужно соблюдать предельную осторожность. Очень часто при таких параметрах объем головы относительно тела бывает слишком велик, и в этой ситуации однотонный комплект делает из фигуры что-то вроде постамента, привлекая все внимание к несоразмерной голове.

Если вы знакомы с типологией Двин Ларосн, то там обладательницы подобных параметров относятся к типажу Гамин. Для них в приоритете будет дробный силуэт.

Вертикальные линии в принтах. Полоска в этом сезоне очень модна, да и в следующем не планирует покидать список трендов, поэтому брать ее на вооружение можно и нужно. Здесь важно помнить то, что полоска должна быть соразмерной. Девушке малогабаритной (даже при полноте) слишком широкая полоска не нужна. Также нужно следить за поведением полосатой ткани: узор ни в коем случае не должен расползаться.