Как одеваться полной женщине маленького роста

Чтобы казаться выше, стройнее и соблазнительнее.
Какие параметры волнуют женщин больше всего? Разумеется, рост и вес. Современные представления о красоте рисуют определенные стандарты, до которых мечтает дотянуться каждая. Так уж сложилась, что наиболее растиражированы в качестве идеальных модельные параметры: высокий рост и минимальный вес. До фигуры мечты далеко почти всем, но некоторые испытывают на пути к ней повышенные трудности. Это происходит, когда решительно неидеальными оказываются оба параметра — и рост, и вес, пишет wday.ru.
Все сказанное выше вовсе не значит, что миниатюрная пышечка лишена возможности привлекать восхищенные взгляды: ей лишь нужно научиться добавлять себе немножечко роста и «рисовать» верные пропорции при помощи техник визуальной коррекции фигуры.
1. Вытянуть фигуру по вертикали
Вертикали крайне важны, так как они позволяют решить сразу две проблемы: вытягивают рост и за счет этого добавляют стройности. Создать нужный эффект можно разными путями.
Единая цветовая вертикаль — монохромный комплект. Это классическое решение для тех, кто хочет казаться стройнее и выше: окрашивая вся тело в единый цвет, мы полностью избегаем горизонталей, которые его «режут». Однако есть и нюансы. Если девушка крайне миниатюрная (до 160 см), то с монохромом ей нужно соблюдать предельную осторожность. Очень часто при таких параметрах объем головы относительно тела бывает слишком велик, и в этой ситуации однотонный комплект делает из фигуры что-то вроде постамента, привлекая все внимание к несоразмерной голове.
Если вы знакомы с типологией Двин Ларосн, то там обладательницы подобных параметров относятся к типажу Гамин. Для них в приоритете будет дробный силуэт.
Вертикальные линии в принтах. Полоска в этом сезоне очень модна, да и в следующем не планирует покидать список трендов, поэтому брать ее на вооружение можно и нужно. Здесь важно помнить то, что полоска должна быть соразмерной. Девушке малогабаритной (даже при полноте) слишком широкая полоска не нужна. Также нужно следить за поведением полосатой ткани: узор ни в коем случае не должен расползаться.
Полоски должны быть соразмерными и неизменными по форме. Избегайте слишком тонкого и прилегающего полосатого трикотажа.
Вертикали за счет многослойности. Здесь имеются в виду продольные полосы, которые мы можем создать, накинув дополнительную вещь. Эффект возникнет, если ее не застегивать. Желательно продлевать созданную вертикаль как можно дольше. Помните, что укороченный жакет может создать ненужную горизонталь. Если вы его выбираете, то внимательно следите за тем, чтобы вещь заканчивалась в том месте, где она не навредит пропорциям фигуры.
2. Отметить талию и удлинить ноги
Пример адекватного укороченного жакета можно увидеть на фото. Он делает акцент на талию, которая отмечена за счет контраста верха и низа. Талия является стратегической горизонталью, позволяющей завысить линию роста ног и тем самым вытянуть фигуру. Отмечать ее можно при помощи пояса, колор-блокинга или деталей, которые фону не противопоставлены (например, пояс в тон). Здесь сила акцента будет зависеть от того, насколько талия проявлена анатомически. Если ее нет, то утягиваться не стоит, достаточно просто отметить линию.
3. Выбрать адекватный силуэт
Важно! При невысоком росте часто требуется посадить вещь по фигуре. Не стоит пренебрегать этой необходимостью, ведь лишние складки в стратегических местах еще никого не украшали. Если сомневаетесь в размере, делайте выбор в сторону большего, а потом дорабатывайте силуэт в ателье.
4. Открыть изящные участки тела
Рукава и штанины всегда лучше подворачивать. Это позволит образу выглядеть более завершенным, деликатным и изящным. Полнота при невысоком росте может оставить и щиколотки, и запястья очень хрупкими. В этом случае показывать их нужно обязательно. Если же нет, то вещи все равно стоит сажать по длине. Не допускайте «гармошки» в области штанин и не позволяйте рукавам выглядеть так, будто жакет принадлежит вашей старшей сестре. Оверсайз хорош для стройных и высоких. Увы.
5. Расставить акценты
Последний совет стоит взять на вооружение всем женщинам: оцените свою фигуру и найдите те участки, к которым не можете придраться. Они есть абсолютно у всех. Это могут быть талия, грудь, длинная шея, хрупкие ключицы и т.д. Помните, что, маскируя фигуру под бесформенным балахоном, вы прячете и все свои козыри. Этого делать не стоит. Подбирая одежду, пользуйтесь всеми рекомендациями, которые прозвучали выше. Вишенкой на этом модном торте пусть станет акцент на ту зону, к которой нет претензий. Только соблюдайте меру и принцип уместности. Если ваш козырь - декольте, то оторваться по полной получится только в рамках вечернего выхода. Днем лучше обойтись тонким намеком. Этого будет достаточно.