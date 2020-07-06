Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2020 года: заговоры и обряды на деньги, любовь, удачу

Наши предки жили в гармонии с природой и умели пользоваться дарами, которые она предлагает. Спустя века народная мудрость по-прежнему актуальна и позволяет изменять жизнь к лучшему.
Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отпраздновать прекрасный праздник Ивана Купалы с 6 по 7 июля 2020 года, а также провести обряды и ритуалы, привлекающие позитивные перемены.
Заговоры на привлечение любви
1. На Ивана Купалу всегда привлекали любовь, проводя для этого множество ритуалов. В современном мире можно воспользоваться мудростью предков, чтобы легко и без усилий изменить свою судьбу и повстречать истинную пару. Для этого в ночь праздника зажигают красную свечу, ставят ее на блюдце и всматриваются в ее пламя. Как только воск начнет капать, произносят:
«Свеча за меня слезы прольет, мне лишь радость оставит. Огнем дурное выжигаю, путь себе освобождаю. Как свеча горит, так и любовь ко мне спешит».
Свечу гасят и ставят в укромное место.
«Счастье привлекаю, любовь маню, ярким цветом заманиваю. Как Иван Купала пойдет, так и любовь на порог придет».
3. Обрести взаимную любовь помогут и травы. Для этого в день праздника собирают 10 разных цветущих растений, приносят букет домой, обвязывают его алой лентой и ставят на подоконник. По поверьям такой букет привлечет избранного судьбой.
Обряды на удачу
1. Привлечь удачу в день праздника не составит труда, если перед каждой дверью, которую нужно открыть, произносить:
«Куда я иду, туда и удача спешит».
3. В прежние времена удачу привлекали листьями папоротника. Их приносили на порог, вставали на них и приговаривали:
«Удачу привлеку, беды отведу».
Заговоры, привлекающие деньги
1. Справиться с финансовыми трудностями в праздничный день поможет монета. Ее заговаривают:
«Богатство на монете строится, в копилку складывается. Достаток привлеку, от бедности уйду».
Монету бросают в копилку, чтобы она привлекала финансовые потоки.
2. Деньги кладут в банку, ставят ее на подоконник и произносят:
«Волшебная ночь купальская деньги привлечет, от убытков убережет».
3. Купальская ночь полна загадок, и в этот день можно исполнить заветное желание. Ровно в полночь выглядывают в окно, держа на раскрытой ладони горсть монет. Их бросают со словами:
«Монеты в путь отправляю, через горы и реки пускаю. Как уйдут, так и придут, капиталом осядут».