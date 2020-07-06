«Стеклянная» кожа: что нужно знать о главном корейском бьюти-тренде

С таким эффектом кожа выглядит идеально чистой, поры не видны, а на лице заметен легкий влажный блеск.

Тенденция последних лет – вдумчивое и внимательное отношение к своему здоровью и внешними виду, поэтому многослойный макияж уверенно вытесняет здоровая и ухоженная кожа с минимумом мейкапа.

Glass skin – это результат долгосрочного ухода, поэтому мгновенного результата ждать не стоит. Однако регулярное выполнение простых уходовых правил, а также верно подобранные косметические средства позволят добиться эффекта «стеклянной» кожи в разы быстрее.

Как это работает?

Максимальный эффект достигается благодаря регулярному уходу за кожей лица и выполнению следующего набора процедур: деликатного пилинга – для тщательного очищения кожи; применения маски, насыщающей кожу активными компонентами; нанесения увлажняющей сыворотки, которая глубоко проникает в слои кожи и увлажняет ее.

В качестве пилинга можно использовать отшелушивающий лосьон, в состав которого должны входить фруктовые кислоты. Они осветляют кожу, удаляют отмершие клетки эпидермиса, регулируют выработку кожного сала, а также предотвращают покраснения кожи.

Маску необходимо делать до нанесения сыворотки. Ее главная функция – интенсивное увлажнение, поэтому в ее составе должны присутствовать гиалуроновая кислота, природные масла, термальная вода и витамины. Наиболее эффективными являются гидрогелевые маски.

Чтобы добиться желанного сияния кожи, в состав сыворотки должен входить витамин С. Также можно использовать пэды, пропитанные раствором сыворотки. В обоих случаях полезные вещества мгновенно проникают в кожу, насыщают ее кислородом, а также способствует ускорению клеточного метаболизма, в процессе которого у клеток усиливается способность поглощать кислород самостоятельно. Благодаря невесомой текстуре сыворотки кожа выглядит более свежей, упругой и приобретает глянцевый вид.

Сам эффект полупрозрачности достигается благодаря действию фруктовых кислот, но использовать такую косметику нужно максимально осторожно. Дело в том, что она повышает уязвимость кожи, которая может отреагировать воспалением или покраснением.

На последнем этапе на пути к glass skin корейские косметологи также рекомендуют наносить специальный SPF-крем, который предотвращает увядание и старение кожи. Он обладает легкой текстурой и легко подстраивается под тон кожи.

Как достичь эффекта «стеклянной» кожи с помощью макияжа?

Примерить на себя эффект glass skin можно с помощью тональной основы с сияющими частицами – праймера. Он подтягивает и увлажняет кожу, искусственно подсвечивая ее. Кроме того, некоторые из них маскируют несовершенства кожи и выравнивают текстуру кожи.