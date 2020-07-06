Как приготовить малиновый чизкейк без выпечки

Вместо малины вы можете добавить в начинку другие ягоды – ежевику, землянику или чернику.

Время приготовления: 20 минут + время на охлаждение

Калорийность: 275 ккал на 100 г

Ингредиенты:

70 г крекеров

1/3 стакана кокосовой стружки

70 г растопленного сливочного масла

375 г сливочного сыра

1/2 стакана сливок

1/3 стакана сахарной пудры

4 листа желатина или 9-12 г порошкового желатина

300 г малины

Мята или мелисса – для украшения

Способ приготовления:

Измельчите в крошку крекеры. Добавьте кокосовую стружку и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте.

Бортики формы диаметром 20 см застелите бумагой для выпечки или пленкой. Пересыпьте в нее масляную крошку. Равномерно распределите по поверхности и утрамбуйте, формируя основу для торта. Уберите в холодильник, пока готовите начинку.

Сливочный сыр комнатной температуры взбейте с сахарной пудрой и сливками.

Желатин замочите в холодной воде по инструкции. Тем временем доведите до кипения 2 ст. л. воды, снимите с огня. Желатин отожмите и растворите в горячей воде. Добавьте к сырной массе и взбейте, чтобы желатин равномерно распределился по ней.

Добавьте к сырной массе половину малины, аккуратно перемешайте.

Выложите начинку на основу, разровняйте поверхность. Накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 4 часа.

С готового торта аккуратно снимите форму и украсьте его оставшейся малиной и листиками мяты или мелиссы.