Как приготовить малиновый чизкейк без выпечки

Чизкейк без выпечки с малиной – это легкий и вкусный десерт, который готовится за считанные минуты. Он станет идеальным завершением праздничного летнего ужина, пишет «Сегодня».
Вместо малины вы можете добавить в начинку другие ягоды – ежевику, землянику или чернику.
Время приготовления: 20 минут + время на охлаждение
Калорийность: 275 ккал на 100 г
Ингредиенты:
70 г крекеров
1/3 стакана кокосовой стружки
70 г растопленного сливочного масла
375 г сливочного сыра
1/2 стакана сливок
1/3 стакана сахарной пудры
4 листа желатина или 9-12 г порошкового желатина
300 г малины
Мята или мелисса – для украшения
Способ приготовления:
Измельчите в крошку крекеры. Добавьте кокосовую стружку и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте.
Бортики формы диаметром 20 см застелите бумагой для выпечки или пленкой. Пересыпьте в нее масляную крошку. Равномерно распределите по поверхности и утрамбуйте, формируя основу для торта. Уберите в холодильник, пока готовите начинку.
Сливочный сыр комнатной температуры взбейте с сахарной пудрой и сливками.
Желатин замочите в холодной воде по инструкции. Тем временем доведите до кипения 2 ст. л. воды, снимите с огня. Желатин отожмите и растворите в горячей воде. Добавьте к сырной массе и взбейте, чтобы желатин равномерно распределился по ней.
Добавьте к сырной массе половину малины, аккуратно перемешайте.
Выложите начинку на основу, разровняйте поверхность. Накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 4 часа.
С готового торта аккуратно снимите форму и украсьте его оставшейся малиной и листиками мяты или мелиссы.