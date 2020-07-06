«Мне говорили, что я жирная»: Анна Седокова сделала липосакцию после рождения первого ребенка

37-летняя Анна Седокова вспомнила школьные годы. По словам исполнительницы, она смотрела на красивых девочек и хотела стать такой же, пишет Стархит.
Я — женщина, которую хотят. Всегда ли это было так? Ну, уж нет. В школе я была никому не нужным утенком. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Когда же он придет, а лучше приедет на Mercedes-Benz и спасет меня. Он так и не приехал. Нужно было что-то делать. И я начала учиться,
— призналась артистка.
Певица мечтала стать самой приметной девочкой в учебном заведении. Как подчеркнула знаменитость, ради этого она была готова на все.
Жизнь била меня достаточно жестко. Но я не сдавалась. На первом кастинге в «ВИА Гру» со мной поговорили две минуты и развернули назад на свой троллейбус. Что ты девочка знаешь о женственности, слышала я в след. И я попробовала о ней узнать все,
— вспомнила Анна.
После рождения первого ребенка Седокова сразу же решилась на липосакцию. Певица думала, что с лишним весом уйдет и неуверенность в себе.
Мне говорили, что я жирная. Что я неженственная и толстая, — заявила звезда. — Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила. Только теперь я думала, что если даже это не помогло, значит я прокаженная. Я не винила никого. Только себя. Но все так же продолжала мечтать.
Как отметила Анна, она не сразу почувствовала себя желанной и привлекательной. Певице понадобилось много лет, чтобы избавиться от комплексов.
Спустя почти 15 лет я — красивая, сексуальная, желанная и уверенная в себе женщина. Я выбрала достойного мужчину, а он выбрал среди тысяч меня,
— написала Седокова в личном блоге.
С августа прошлого года исполнительница состоит в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой. По словам артистки, возлюбленный ежедневно осыпает ее комплиментами.
Наверное, я все же сделала что-то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. Ты — мой воздух, мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты мой инопланетянин,
— публично обращалась Анна к избраннику.