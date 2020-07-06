«Мне говорили, что я жирная»: Анна Седокова сделала липосакцию после рождения первого ребенка

Я — женщина, которую хотят. Всегда ли это было так? Ну, уж нет. В школе я была никому не нужным утенком. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Когда же он придет, а лучше приедет на Mercedes-Benz и спасет меня. Он так и не приехал. Нужно было что-то делать. И я начала учиться,