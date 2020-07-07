Меган Маркл беременна вторым ребенком?

Издание Life&Style сообщает, что 38-летняя герцогиня Меган Маркл ждет второго ребенка. По словам анонимных источников, Меган и принц Гарри сообщили об этом королевской семье еще в мае — в день рождения сына Арчи, когда созванивались по видеосвязи со всеми членами королевской семьи, пишет Экспресс газета.
Именно вторая беременность объясняет то, что Меган почти не выходит из дома, не появляется на публике и даже редко общается по видеосвязи. Герцогиня старается больше отдыхать и не волноваться по пустякам.
Поговаривают, что Меган снова беременна. И именно по этой причине она не появляется на публике так часто, как раньше. Она рассказала об этом только самым близким,
— уверяет инсайдер.
Пока что Меган и Гарри не делали никаких официальных заявлений. Тем не менее о том, что семья не будет останавливаться на одном ребенке, говорили многие королевские эксперты.