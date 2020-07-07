ТОП-5 мужских имен, обладатели которых меняют женщин как перчатки

Антон

Обладатели этого имени отличаются непостоянством. Антоны часто влюбляются, но так же часто и «остывают» к своим избранницам. При этом такие мужчины обаятельны и выглядят, как настоящие романтики. Не обольщайтесь, Антонам покровительствует знак Рыбы, а значит верностью они не отличаются.

Вадим

Вадимы легко влюбляются, а вот удержать обладателя этого имени — сложно. Это увлекающаяся натура, он может бросить вас ради новой пассии. При этом мужчина с именем Вадим очень чувствителен к внешнему виду избранницы. Если вы перестанете следить за собой, велика вероятность, что он «уйдет в закат».

Иван

Иван доверчив и непостоянен. Если он влюбится в девушку, он придумает себе с ней красивую сказку, поверит в нее и… легко бросит предыдущую партнершу. А зачем что-то менять в старых отношениях, если можно получить новые? При этом Иван не будет испытывать угрызений совести. Что было, то прошло — девиз таких мужчин.

Игорь

Игорь — это мужчина загадка. Сегодня он приветлив и мил, а завтра не дождетесь слова «привет». Мужчину с таким именем сложно разгадать. Его характер — тайна даже для самых близких. Поэтому будьте осторожны, Игорь не будет говорить вам, что не так, а просто развернется, уйдет и даже не пожалеет.

Константин