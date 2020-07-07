Солистка Little Big Софья Таюрская рассказала о том, как похудела на 15 килограммов

29-летняя Софья Таюрская никогда не скрывала, что в юности имела проблемы с лишним весом. На старых фотографиях звезду трудно узнать, ведь она весила почти 70 килограммов! Зато сейчас артистка тщательно следит за отметкой на своих весах, пишет Стархит.
Поскольку ее секреты похудения заинтересовали многих поклонников, Таюрская решила посвятить этой теме отдельный пост.
Чтобы быть в форме, мне нужно постоянно себя контролировать. Это труд! Я четко понимаю — что, сколько и когда ем. Контролирую свое питание, но ни в чем себе не отказываю. Могу расслабиться в отпуске и поднабрать пару килограммов. Но слежу за собой. Плюс у меня огромная поддержка. Если вдруг начинаю сильно расслабляться, мне обязательно на это намекнут, и это меня сразу мотивирует на самодисциплину. Я не диетолог, просто изучила свой организм путем проб и ошибок и знаю, как он работает,
— подчеркнула Софья.
А еще артистка сжигает много калорий во время концертов и гастролей. Однако, сидя дома в период самоизоляции, звезда умудрилась не поправиться, наоборот, сбросила несколько лишних килограммов.
Ушли где-то три-четыре килограмма. Максимальный мой вес был 70. Сейчас 55, а хочу 52,
— заключила звезда.
Пост артистки вызвал большой ажиотаж, ведь сейчас Таюрской восхищаются миллионы поклонников по всей стране. Фанаты похвалили звезду за то, что она не призывает бездумно голодать ради краткосрочного похудения.
Пока Софья и ее коллеги вынуждены проводить большую часть времени дома. Однако артистка очень ждет того момента, когда уже сможет вернуться к гастролям. На осень у Little Big был намечен большой тур, но пока поездка под вопросом.