Поздний ужин: что делать, чтобы не потолстеть

В диетическом мире считается, что калория есть калория, независимо от времени ее употребления. Если мы потребляем больше калорий, чем сжигаем, то наш вес, скорее всего, начнет увеличиваться, пишет «Домашний очаг».

Диетологи называют эту концепцию контроля веса теорией «calories in, calories out» («входит и выходит», замечательно выходит!).

Но все может оказаться не так-то просто. Новые научные исследования показывают, что время приема пищи может играть значительную роль в наборе веса.

Неужели мы возвращаемся к концепции «не есть после шести вечера»? Разберемся!

Что показало исследование?

Судя по всему, в вышеупомянутой концепции что-то есть!

Согласно исследованию, недавно опубликованному в «Журнале клинической эндокринологии и метаболизма», поздний ужин связан с увеличением веса и более высоким уровнем сахара в крови. И результат сохраняется вне зависимости от того, было ли меню тем же, что и при более раннем приеме пищи. Ученые знали о том, что существует связь между «едой на ночь» и ожирением. Но корреляция не равна причинности, поэтому они решили изучить вопрос более серьезно.

Исследовательская группа хотела понять, действительно ли поздняя еда влияет на обмен веществ таким образом, чтобы способствовать набору веса. В процессе ученые изучали группу здоровых взрослых людей и просили их ужинать в разное время, фиксируя их рацион, меню и время сна.

Расскажите подробнее. Нужно больше цифр!

В исследовании участвовали 20 здоровых добровольцев (10 мужчин и 10 женщин).

Ученые хотели выяснить, как повлияет на их организм ужин, съеденный в 22.00 вместо 18.00.

Все участники ложились спать в одно и то же время: в 23.00.

Более ранние исследования выяснили, что если мы получаем пищу «поперек» фазы нормального циркадного ритма нашего тела, то не усваиваем глюкозу должным образом. Последнее исследование это подтвердило: у любителей пожевать перед сном пиковый уровень сахара крови был почти на 20% выше, а сжигание жира — на 10% ниже, чем у более ранних пташек.

Ученые предполагают, что у людей с ожирением, диабетом или существующими метаболическими нарушениями этот эффект может быть более выраженным.

Реакция была одинаковой у всех участников?

Нет, и это наиболее интересная часть исследования. Одни люди оказались более «уязвимы» к поздним ужинам, чем другие. Те самые «жаворонки», что привыкли ужинать и ложиться раньше, реагировали на еду перед сном заметно хуже.

А вот «совы», обычно отправлявшиеся спать в 2−3 часа утра, практически не показали изменений в метаболизме глюкозы.

Насколько качественным было проведенное исследование?

Эксперты отметили, что исследование было одним из самых детальных в своем роде. Участники носили трекеры активности, у них брали пробы крови каждый час, проводили исследования сна и сканирование жировых отложений.