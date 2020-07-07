Эта красота сводит с ума: пять знаков Зодиака с идеальной внешностью

Весы

Во имя красоты представительницы этого знака мужчины готовы пойти на все. Несмотря на недостатки характера, Весы большое внимание уделяют своей внешности. Они соглашаются на пластические операции, чаще посещают косметологов, занимаются спортом и следят за питанием, чтобы выглядеть потрясающе. Весы — это люди, которые хотят оставлять о себе лучшее первое впечатление, они знают, что в обществе встречают по одежде, а провожают по уму.

Водолей

Водолеи отличаются тем, что не стремятся к навязанным обществом идеалам. Они красивы как изнутри, так и снаружи, ценят свои природные данные. Представители этого знака стараются поддерживать естественную красоту — это очень ценится сильным полом, особенно в наш век индустрии пластической хирургии и уколов красоты. К тому же представительницы знака весьма обаятельны, их чуткость и искренность, помноженная на внешние данные, притягивает взгляды и внимание окружающих.

Близнецы

Хотя не всех представительниц знака Близнецы можно назвать настоящими красавицами, индивидуальности у них не отнять. Родившиеся под знаком Близнецы следуют своему внутреннему голосу, они харизматичные и неординарные личности, что в том числе отражается и на их внешности. Близнецы обожают яркие наряды, макияж и прически, они ни за что не появятся в обществе в неприемлемом виде.

Лев

Львы знамениты своей любовью к самим себе. Это женщины, которые постоянно ухаживают за внешностью. В ванной комнате женщин-Льва можно найти сто и одно средство для лица и столько же для волос и тела. Они интересуются индустрией красоты, любят пробовать на себя различные процедуры, стремясь улучшить свои природные внешние данные. Львица может все выходные посвятить спа-процедурам, уходу за собой, проводить часы в спортзале или заниматься йогой, вместо того чтобы выполнять обязанности по дому. Внешний фактор для нее на первом месте.

Дева