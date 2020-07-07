Пять советов Васильева, которые помогут выглядеть стройнее и моложе

3. Найдите «свои» цвета

— Цвет играет огромную роль. Старайтесь использовать не те оттенки, которые в моде, а те, которые идут лично вам. Как понять, что вам идет? Конечно, природный цвет кожи, волос и глаз нужно рассматривать в первую очередь. Если ваши естественные краски вам не нравятся (цвет глаз, волос), то это либо отсутствие вкуса, либо нелюбовь к себе. Если вы хотите выглядеть хорошо, то полюбите себя.

Поняв свой колорит, поддерживайте его схожими оттенками в одежде. Помните, что каждый цвет имеет 20—30 вариаций, которые отличаются температурой, глубиной и т. д. Каждая женщина может найти идеальное решение.