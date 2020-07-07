Пять советов Васильева, которые помогут выглядеть стройнее и моложе

Маэстро моды провел онлайн-встречу, на которой поделился самыми важными модными лайфхаками, пишет wday.ru.
Историк моды Александр Васильев рассказал, на что нужно обратить внимание женщинам, мечтающим всегда оставаться стройными, молодыми и привлекательными для мужчин.
1. Не «режьте» себя
— Знаменитая художница по костюмам и дизайнер Эдит Хэд как-то сказала, что самое главное в создании женского образа — не резать себя пополам. Имеется в виду подбор контрастного верха и низа. Это фатально скажется на восприятии фигуры, ее будут видеть как два отдельных фрагмента. Старайтесь делать так, чтобы в вашем гардеробе было минимум горизонталей и максимум вертикалей. Также важно впускать в образ диагональную линию, которая очень помогает моделировать силуэт.
2. Выбирайте матовые ткани
— Всегда нужно думать о том, какую ткань мы выбираем. Блестящие поверхности отражаются на коже, из-за чего она всегда будет проигрывать. Ставку лучше делать на матовые решения.
Про крой. Не нужно делать ставку на повышенное облегание. Свободный крой дает больше простора для фантазии и модных экспериментов!
3. Найдите «свои» цвета
— Цвет играет огромную роль. Старайтесь использовать не те оттенки, которые в моде, а те, которые идут лично вам. Как понять, что вам идет? Конечно, природный цвет кожи, волос и глаз нужно рассматривать в первую очередь. Если ваши естественные краски вам не нравятся (цвет глаз, волос), то это либо отсутствие вкуса, либо нелюбовь к себе. Если вы хотите выглядеть хорошо, то полюбите себя.
Поняв свой колорит, поддерживайте его схожими оттенками в одежде. Помните, что каждый цвет имеет 20—30 вариаций, которые отличаются температурой, глубиной и т. д. Каждая женщина может найти идеальное решение.
Про сочетания цветов. Учитесь сочетать оттенки, изучая произведения искусства. Сейчас это можно делать онлайн, ведь многие музеи мира виртуально открыты.
4. Делайте правильные акценты
Каждая женщина должна хорошо понимать, что является гордостью ее фигуры и возраста. Для кого-то это талия, для кого-то грудь или запястья. Всегда старайтесь подчеркнуть свой козырь. Но кроме гордости должно быть и осознание возраста. Часто проблемными местами женщин становятся колени, локти или участки рук от плеча до локтя. Нужно выбирать вещи, которые будут их вуалировать и не портить общее впечатление от фигуры. Я не говорю, что в 90 лет женщине не стоит носить короткие юбки и декольте. Ради бога! Но делайте это на кухне, собственном приусадебном участке.
5. Забудьте о временах своей молодости
Выбирая одежду, прическу и макияж, не принимайте решения «времен своей молодости». Например, дама в летах, которая была красоткой в 60-е годы, до сих пор носит платье-трапецию и перламутровую помаду. Ей кажется, раз она была неотразима тогда, то прекрасна в аналогичном виде и сейчас. Красотки из 80-х до сих пор носят прическу «взрыв на макаронной фабрике» и красят волосы в цвет «баклажан», а дивы 90-х делают на голове «пальму». Всем этим дамам я советую хоть раз сходить к современному стилисту. Возможно, перемены вы примете не сразу, но, когда увидите восторженные взгляды, осознание их важности точно придет. Ставьте эксперименты и делайте это почаще!