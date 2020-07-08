Почему ты не выйдешь замуж: скажи спасибо маме

Обязательно к прочтению! Особенно, если ты мечтаешь о другом семейном статусе, но все еще не сходила в ЗАГС.
Неправильная «игра в дочки-матери» может стоит тебе личной жизни. «Лиза» разбирается с психологом, как устроить твое счастье.
Самое сильное переживание девочек — отношения со своей матерью. Более того, до определенного возраста это самые значимые отношения в ее жизни и места для мужчин в ней пока нет. Даже отец появится позже, годам к трем.
Так называемые отношения первичного симбиоза обеспечивают привязанность между мамой и ребенком. Девочка вырастает, перенимая материнские модели поведения, проявления чувств, мыслей, впитывает набор убеждений, преставление о себе и представление себя в мире. Учится принимать любовь и отдавать, чтобы к определенному возрасту (годам к 18) отделиться от матери и пойти своим путем.
Отношения «мать-дочь» не всегда идеальны. Порой, они не просто портят, а коверкают девочкину жизнь. Препятствуют ее свершениям. Мы выделили 8 типов матерей — возможно, одна из них чем-то похожа на твою.
1. Мать, которая всегда недовольна
Она создает отношения, пропитанные недовольством, программируя в тебе неуверенность в своих силах. Чтобы ты ни делала, как бы себя ни вела, как бы ни старалась получить одобрение и любовь, она остается недовольной. Твоей внешностью, тем, как ты одеваешься, говоришь, думаешь, сидишь, ходишь, режешь морковку — всем, чем только можно.
Иногда, у таких матерей есть невербальное послание. Это условие, при выполнении которого она примет, полюбит и выпишет тебе разрешение на взрослую жизнь. «…если будешь хорошо учиться или будешь дружить с хорошими девочками…», «вот, если б ты зарабатывала больше, то давно бы нашла приличного мужчину..». Но условия все время меняются, и понравиться маме невозможно при всем желании.
Какое может быть развитие событий
Ты либо смиряешься со своим положением и находишь подтверждения своей несостоятельности, либо вступаешь в непримиримую борьбу, доказывая свою ценность. Оба решения — следствие неуверенности и скомканной самооценки. В первом случае это останавливает тебя за шаг до счастья. «Приличный» мужчина вряд ли посмотрит на «плохую девочку», а если и посмотрит, то также недовольно. Зачем рисковать?
Борьба тоже не приводит к успеху. Достижения идут насмарку. Мать находит новые поводы для недовольства. Та самая борьба становится привычным образом жизни и продолжается со всем миром. Мужчина, возможно, вступит на тропу войны, но до брака дело не дойдет.
2. Нарциссическая мать — «неотапливаемая»
Она создает отношения эмоционального холода. Всегда довольна собой и всегда прекрасна, но абсолютно недостижима для тебя. Найти мужчину, доступного, близкого, открытого, когда у тебя нет тепла материнских рук, глаз, нежных слов практически невозможно. Она поглощает своих дочерей целиком!
Дети существуют в ауре ее идеальности, как аксессуар, продолжающий ее красоту. Она извлекает «дочу» по праздникам «из шкафчика», наряжает для выхода в свет. «Какая у вас прекрасная дочь. У такой матери другой дочери и быть не могло. Браво». Узнаешь подход? Логично предположить, что у тебя появляется сомнение, достаточно ли ты хороша сама по себе, если выйдешь из тени ее лучезарности? И ты продолжаешь заслуживать любовь и расположение всеми способами, повторяя жесты, мимику, убеждения, стиль жизни. Ведь в следующий раз она может оставить тебя в «шкафу».
Какое может быть развитие событий
Забросить свою индивидуальность в силу ее ничтожности на фоне мамы и следовать за ней безгласной тенью, служить обрамлением ее красивой жизни. Или, напротив, вступить в соревнование, доказывая свою состоятельность и уникальность через блестящую карьеру, внешность, творческие успехи. Искать мужа, более блестящего и еще более недоступного, чем мать. Оба решения неверны и к замужеству не приводит. Своя уникальность потеряна.
3. Слабая или беспомощная мать
В отношениях с тобой она не критикует и не проявляет недовольства, у нее нет сил. Как отношения с ней помешают в этом случае? От нее не уйти, а вдруг заболеет сильнее или умрет? Она все время плохо чувствует. Она не может позаботиться о себе, что уж говорить о твоих потребностях.
Какое может быть развитие событий
Ты решаешь сама справляться со своими проблемами и становишься не по годам сильной. Или можешь решить отложить свои потребности в долгий ящик. Мамины нужды важнее. Времени и сил на мужа у тебя нет.
Если мужчина появляется, то, скорее всего, такой же беспомощный или болеющий. Со временем ты можешь неожиданно обнаружить, что беспомощность легко переходит в насилие и жесткий контроль, как со стороны мужчины, так и матери. Ловушка «любви».
4. «Мама — подружка» или соперница
Она не даст тебе выйти замуж, она будет соперничать с тобой, а ты с ней. Это может выглядеть очень мило, когда вы выглядите «как сестры». Даже стиль одежды один, размывающий индивидуальность каждой. Но это на первый взгляд, но по факту это жесткая конкуренция. Мама не пропускает дочь вперед, не дает расцвести, затмевая неувядающей молодостью. Она привлекательна, успешна профессионально, востребована сексуально, буквально перебивает внимание мужчин на себя. Она ревностно относится к твоим поклонникам, дружит с ними, развлекает, отодвигает тебя на второй план: «А что случилось? Я что не могу попросить помочь мне разобрать диван?». Она ревнует к твоим успехам и завидует расцветающей красоте. Опасное соперничество!
Какое может быть развитие событий
Ты решаешь пропустить маму вперед — она важнее. Ну и что, если она лучше и ярче, она же моя мама, я ее люблю и она меня вроде любит.
Впрочем, возможно, ты отчаянно конкурируешь, ненароком заявляя: «А вы знаете, сколько ей на самом деле лет?» или: «Платье она вчера в комиссионке купила, но вроде ничего, не слишком ее полнит». Появится ли у тебя муж? Вряд ли. Мама перехватывает на лету. И оба варианта развития событий снова не о твоей жизни, отделенной от матери!
5. Гиперопекающая мать
Вот где пространство любви, точнее — «болота», которое затянет и выйти замуж не даст! Есть анекдот: «Мама мне холодно или я хочу есть?». Шутки шутками, но такая мама лучше знает, что тебе нужно и как тебе жить, с кем жить, и стоит ли это делать вообще. Она с детства предвосхищает желания, о которых ты еще не успела подумать. И так много для тебя делает, жертвуя своей жизнью, потребностями и личным счастьем. Вот это любовь! Любовь, которая пожирает тебя, не пуская в автономию, не дает обрести свой путь, свои желания. О возможностях уже речь не идет. Нет своих желаний, нет и возможностей выйти замуж.
Какое может быть развитие событий
Решения на первый взгляд видится два — согласиться на удушающую любовь, но взамен отдать свою жизнь, выбор, возможности, счастье, мужа. Но мама всегда рядом. Или ты прорываешься на свободу любой ценой. Чаще всего высокой – иногда это твое и ее здоровье. Но эмоциональное разрушение, психологическое или физическое обязательно будет присутствовать. Не до мужа!
6. Мать — контрольно-пропускной пункт
Она не выдаст разрешение на брак! Она не опекает и не заботиться — задавливает правилами, указами и постановлениями. Шаг вправо, шаг влево — расстрел! Она выписывает тебе разрешение на поход в кино, дружбу, отношения с отцом и отношения с мужчинами. Контроль и порядок царят в вашем доме, тщательно стерилизуя проявления жизни. Мама контролирует дистанцию в ваших отношениях — и не приблизиться, и не уйти. В редкие минуты сентиментальности как бы невзначай гладит тебя по голове или обнимает, на глазах появляются слезы умиления. Капля меда из бочки дегтя попадает в рот и превращается в ожидание сладостного мига, как «контрольный выстрел» в голову.
Какое может быть развитие событий
Ради той самой капли любви, ты сдаешься в полное подчинение. Контроль можно перевести в безопасность и надежность. Или ты решаешь делать все с точностью наоборот, но по сути это одно и тоже. Потому что жизнь построена на сравнении: я сейчас делаю то, что мама мне говорит или вырвалась на свободу? Возможно, что вырвалась, но не туда, куда бы хотела. Речь идет не о твоей жизни, а о том, чтобы не следовать указаниям матери, но застрять в контроле над собой. Какой появится мужчина? Жесткий, контролирующий дистанцию. Захотел — пришел, а захотел — ушел, захотел — погладил по голове, а захотел и отфутболил куда подальше. Нужен ли такой брак?
7. Несчастная мать
Она сама не замужем. И у нее счастья нет ни в личной жизни, ни в профессии, ни в реализации себя — нигде. Она считает себя талантливой, но жертвой обстоятельств. Родители ничего не дали, фирма закрылась, муж ушел к другой, и жизнь сложилась так, что реализоваться было невозможно. Теперь дело за тобой, доченька! Ты должна прожить счастливую жизнь, но не свою, а за маму! Ложечку счастья за маму, ее такой кашкой не кормили, ложечку за удачную карьеру — смотри какие у тебя возможности, ложечку за музыкальную школу — мне рояль не могли купить. Стоит ли продолжать список?
Какое может быть развитие событий
Ты принимаешь несчастье матери, как святыню, и соглашаешься прожить жизнь во имя ее счастья, дотанцевать ее танец, отказываясь от своей партии. Как же мама радуется, когда ты надеваешь ее любимое платье, оно ей давно мало. Можно понять, у нее таких продуктов не было и фитнес-центров тоже. Видимо, парков и улиц, по которым можно бегать, ходить, прыгать и радоваться утреннему солнцу, тоже не было. Мама тебя любит за точное исполнение гамм и поступление в ее любимый ВУЗ. Почти любовь, но без права на свою жизнь.
Еще вариант — ты отказываешься от чужой роли и устанавливаешь дистанцию, умножая несчастья матери. А как же любовь? Скорее всего, у тебя появляется чувство вины, которое будет отравлять твой танец жизни, парность и стремление принять любовь мужчины. Оба выбора к браку не приводят.
8. Очень хорошая мать
Такая мать уж точно выйти замуж не даст! Она помогает и опекает, но не защищает. Никогда на тебя не давит и не контролирует — выбирай сама, доченька, как ты хочешь. Она настолько деликатна, что появляется тревога. Есть ли у меня мама вообще? Она беспокоится обо мне или ей все равно, что со мной будет? Где границы ее любви?
Какое может быть развитие событий
Первый вариант — ты создаешь для мамы новые поводы для беспокойства, проверяешь границы. Плохие компании, опасные виды спорта, поездки на необитаемый остров, а мама принимает — «твой выбор, моя дорогая»! Ты можешь делать все, что угодно!
Второе решение — бежать! Но, как дерево не живет без корней, так и тебе неуютно и одиноко в этом мире. Опереться не на кого, нет предела и границ. Оба решения не приводят в защищенности и любви. Возможно, что тебе будет страшно жить, любить и ты потеряешь надежду на то, что в природе существуют люди, на которых можно опереться. О каком замужестве мы говорим?
Как быть, если хочешь замуж
Есть сильные матери, есть слабые, холодные и слишком горячие, никакие, плохие, слишком хорошие. Суть одна — ты не получила в отношениях с мамой любовь в том объеме и качестве, которая напитает, поддержит, поможет вырасти, отделиться, стать счастливой и удачно выйти замуж.
Ты продолжаешь цепляться за маму в надежде дополучить ее любовь и признание, пытаясь исправиться, когда дело не в тебе. Можно сочувствовать, сопереживать, обвинять, злиться, считать ее источником всех твоих несчастий, отчаянно цепляться за нее, но это не приведет тебя к счастью и замужеству. Не стоит обрекать себя на повтор ее сценария жизни.
Что делать
Вырасти, отпустить мамину руку и стать для себя лучшей матерью на свете. Маму не изменить, а себя можно. Да, это сложно, но перерасти травмы детства — наша ответственность. Мы не заложники. Можно найти терапевта, который поможет выразить и отпустить чувства эмоции и надежду, что мама изменится, раскается и справедливость восторжествует. Поможет сказать ей спасибо за то, что она смогла тебе дать, а она много чего тебе дала — ты же выросла. Матери иногда меняются. Мы вырастаем, начинаем строить свою жизнь, выходим замуж, и мама преображается, находит свои интересы, любовь, увлечения, работу. Но это уже ее жизнь!