Почему ты не выйдешь замуж: скажи спасибо маме

Какое может быть развитие событий

Забросить свою индивидуальность в силу ее ничтожности на фоне мамы и следовать за ней безгласной тенью, служить обрамлением ее красивой жизни. Или, напротив, вступить в соревнование, доказывая свою состоятельность и уникальность через блестящую карьеру, внешность, творческие успехи. Искать мужа, более блестящего и еще более недоступного, чем мать. Оба решения неверны и к замужеству не приводит. Своя уникальность потеряна.

3. Слабая или беспомощная мать

В отношениях с тобой она не критикует и не проявляет недовольства, у нее нет сил. Как отношения с ней помешают в этом случае? От нее не уйти, а вдруг заболеет сильнее или умрет? Она все время плохо чувствует. Она не может позаботиться о себе, что уж говорить о твоих потребностях.

Какое может быть развитие событий

Ты решаешь сама справляться со своими проблемами и становишься не по годам сильной. Или можешь решить отложить свои потребности в долгий ящик. Мамины нужды важнее. Времени и сил на мужа у тебя нет.

Если мужчина появляется, то, скорее всего, такой же беспомощный или болеющий. Со временем ты можешь неожиданно обнаружить, что беспомощность легко переходит в насилие и жесткий контроль, как со стороны мужчины, так и матери. Ловушка «любви».

4. «Мама — подружка» или соперница

Она не даст тебе выйти замуж, она будет соперничать с тобой, а ты с ней. Это может выглядеть очень мило, когда вы выглядите «как сестры». Даже стиль одежды один, размывающий индивидуальность каждой. Но это на первый взгляд, но по факту это жесткая конкуренция. Мама не пропускает дочь вперед, не дает расцвести, затмевая неувядающей молодостью. Она привлекательна, успешна профессионально, востребована сексуально, буквально перебивает внимание мужчин на себя. Она ревностно относится к твоим поклонникам, дружит с ними, развлекает, отодвигает тебя на второй план: «А что случилось? Я что не могу попросить помочь мне разобрать диван?». Она ревнует к твоим успехам и завидует расцветающей красоте. Опасное соперничество!

Какое может быть развитие событий

Ты решаешь пропустить маму вперед — она важнее. Ну и что, если она лучше и ярче, она же моя мама, я ее люблю и она меня вроде любит.

Впрочем, возможно, ты отчаянно конкурируешь, ненароком заявляя: «А вы знаете, сколько ей на самом деле лет?» или: «Платье она вчера в комиссионке купила, но вроде ничего, не слишком ее полнит». Появится ли у тебя муж? Вряд ли. Мама перехватывает на лету. И оба варианта развития событий снова не о твоей жизни, отделенной от матери!

5. Гиперопекающая мать