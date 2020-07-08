Пять ошибок в уходе за волосами летом: как их избежать

Журнал marieclaire.ru напоминает о самых популярных «ляпах», которые мы допускаем, заботясь о волосах в теплый сезон.
Неправильный подход в уходе за волосами может навредить как вашим волосам, так и вашему имиджу. В нашем материале вместе с технологом бренда Biolage Егором Фастовым рассматриваем пять распространенных ошибок, которые совершают все.
«Зимний» шампунь
Летом из-за жары, пыли, обильного потоотделения волосы быстрее и сильнее загрязняются. Следовательно, шампунь, который вы использовали зимой, не справится со всем набором летних бьюти-проблем.
Предпочтение стоит отдать шампуню с более высокой очищающей способностью и меньшими питательными свойствами. Обладательницам обесцвеченных волос на лето лучше выбрать шампунь для окрашенных волос. Он легче питательных и восстанавливающих, лучше очищает волосы, а также имеет легкую защиту от ультрафиолета. Если волосы очень быстро пачкаются, используйте шампунь для волос, склонных к жирности: он нормализует баланс кожи, а при регулярном применении полностью решит проблему быстрого загрязнения волос
«Тяжелый» кондиционер
Питательные и восстанавливающие кондиционеры в летний период могут стать причиной потери объема и преждевременного загрязнения. Именно поэтому советуем выбирать бьюти-средства с более легкой текстурой: увлажняющий, для окрашенных волос или для объема. Также стоит обратить внимание на гелеобразные кондиционеры на водной основе. Компенсировать нехватку питания поможет маска для волос, которой можно побаловать себя в выходной день.
«Несмывашки» и масла
Масла притягивают пыль, поэтому летом их лучше отставить на дальнюю полку. Оптимальным решением будет использовать несмываемые кондиционеры с защитой от ультрафиолета. Как правило, формат спрея легче кремообразных аналогов.
Пенки, муссы и лаки
Волосы, обработанные муссом или лаком, при попадании влаги сильно деформируются и выглядят склеенными, так что в летний период от них лучше отказаться. Пену и мусс можно заменить спреем для прикорневого объема, а лак – моделирующим спреем легкой фиксации с защитой от влаги и ультрафиолета.
Тяжелая укладка
В летний период предпочтительнее делать легкие укладки с минимальной фиксацией. Для объема волос используйте в небольшом количестве специальную пудру для объема. Важный нюанс: если на чистые сухие волосы нанести сухой шампунь, а затем вычесать щеткой с натуральной щетиной, укладка будет выглядеть объемнее и дольше сохранит свежесть.