Пять ошибок в уходе за волосами летом: как их избежать

Предпочтение стоит отдать шампуню с более высокой очищающей способностью и меньшими питательными свойствами. Обладательницам обесцвеченных волос на лето лучше выбрать шампунь для окрашенных волос. Он легче питательных и восстанавливающих, лучше очищает волосы, а также имеет легкую защиту от ультрафиолета. Если волосы очень быстро пачкаются, используйте шампунь для волос, склонных к жирности: он нормализует баланс кожи, а при регулярном применении полностью решит проблему быстрого загрязнения волос

«Тяжелый» кондиционер