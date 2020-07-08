Как удовлетворить мужчину в постели: девять важных моментов

Хочешь доставить своему возлюбленному райское наслаждение? Без женских хитростей тут не обойтись, уверяет «Лиза».
Каждая женщина хочет стать для своего мужчины единственной и неповторимой. Для этого мало быть красивой и ухоженной. Нужно знать, как удовлетворить мужчину в постели, чтобы он думал и мечтал только о тебе.
Забудь о стеснении
Если ты выбрала мужчину и решила заняться с ним любовью, то перестань строить из себя девственницу, забудь о стеснении, скромности и замкнутости, проявляй сексуальную активность, будь креативной и творческой. Всегда помни, что любой представитель сильной половины человечества мечтает о том, чтобы рядом с ним была женщина, которая не думает о своих комплексах во время секса. Показывай своему партнеру, что тебе приятны его ласки, хвали его, говори, какой он крутой. Поверь, это не оставит его равнодушным и останется в долгу перед тобой.
Как удовлетворить мужчину в сексе? Не бойся говорить о сексе и своих желаниях. Стремясь удовлетворить своего партнера, без опаски спрашивай, что ему нравиться и как ему хочется. Но не забывай пробовать, то, что хочется и нравится тебе самой. Следи за его реакцией и за собственными ощущениями. Экспериментируя и ориентируясь на сигналы своего тела, ты сможешь подобрать такие позы, которые понравятся вам обоим.
Не забывай про руки
Как удовлетворить мужчину руками? Используй для этого подручные средства: хорошо подойдут масла, пенки, смазки. Если ты освоишь техники ласок, то значительно усилишь наслаждение своего любимого и услышишь немало слов благодарности в свой адрес.
Чтобы понять разницу между простым удовлетворением руками и с использованием масел, попробуй помассировать самую чувствительную точку на мужском достоинстве. Она называется уздечкой и расположена между головкой и крайней плотью. Нежно дотронься до нее сначала без масла, а затем с его использование. Твой мужчина обязательно почувствует разницу.
Используй эротический массаж
Такой массаж требует определенного умения и, конечно же, желания. Лучше всего делать его не просто так, а в качестве вознаграждения за поступки, результаты.
Желательно заранее предупредить своего мужчину о желании сделать ему приятное. Весь день он будет находиться в предвкушении, дорисовывая в своем воображении, то, что будет происходить во время массажа. Если ты постараешься, вложишь в него любовь и умение, то сможешь максимально расслабить своего партнера и получить благодарность взамен.
Пробуй что-то новое
Как удовлетворить мужчину без секса? Об этом лучше спросить его самого. Но можно попробовать, например, массаж головы. Большинство представителей сильной половины человечества признаются, что готовы мурлыкать от удовольствия, когда им моют голову.
Следи за внешностью
Конечно, любят не за красоту. Но для мужчины крайне важно, чтобы рядом с ним была та, кем он может гордиться. Ведь смотря на тебя во время секса, он будет получать в том числе и эстетическое наслаждение.
Следи не только за своей внешностью (макияж, прически, красивая одежда, стройное тело), но и за своей личной гигиеной. Это очень важный момент.
Не забывай про поцелуи
Как удовлетворить мужчину с маленьким членом? Ответ прост. Одно из самых больших удовольствий, о котором мечтает любой представитель сильной половины человечества, — это минет. Поэтому почаще доставляй удовольствие своему мужчине оральными ласками.
Если ты доведешь это искусство до совершенства, то твой избранник навсегда забудет о других девушках. Все дело в том, что оральные ласки создают глубочайшую эмоциональную привязанность у мужчины к женщине. Если ты не научишься получать от этого удовольствие, то твой избранник наверняка заметит это и будет разочарован.
Не выключай свет
Не занимайся сексом с выключенным светом — мужчина любит глазами и ушами. Ему важно видеть твое тело, лицо, глаза. Стань более чувственной, научись выражать удовольствие, стонать, издавать звуки и извиваться под возлюбленным, подстраиваться под ритм его движений. Каждому человеку нужна отдача, и твой партнер — не исключение.
Делай сюрпризы
Мужчины не любят рутину и однообразия, им быстро все приедается, и они начинают смотреть на сторону. Как и девушки, они любят сюрпризы и тоже ждут их от своей любимой. Недаром ведь говорят, что все войны, подвиги и безумные поступки совершаются ради любви и ночи с той единственной и неповторимой.
Так как же правильно удовлетворить мужчину? Не скупись на фантазию и придумывай каждый раз что-то особенное. Это может быть смена образа, новый комплект белья, ролевая игра или оригинальное место для занятия любовью.