Как удовлетворить мужчину в постели: девять важных моментов

Каждая женщина хочет стать для своего мужчины единственной и неповторимой. Для этого мало быть красивой и ухоженной. Нужно знать, как удовлетворить мужчину в постели, чтобы он думал и мечтал только о тебе.

Забудь о стеснении

Если ты выбрала мужчину и решила заняться с ним любовью, то перестань строить из себя девственницу, забудь о стеснении, скромности и замкнутости, проявляй сексуальную активность, будь креативной и творческой. Всегда помни, что любой представитель сильной половины человечества мечтает о том, чтобы рядом с ним была женщина, которая не думает о своих комплексах во время секса. Показывай своему партнеру, что тебе приятны его ласки, хвали его, говори, какой он крутой. Поверь, это не оставит его равнодушным и останется в долгу перед тобой.

Говори о сексе откровенно

Как удовлетворить мужчину в сексе? Не бойся говорить о сексе и своих желаниях. Стремясь удовлетворить своего партнера, без опаски спрашивай, что ему нравиться и как ему хочется. Но не забывай пробовать, то, что хочется и нравится тебе самой. Следи за его реакцией и за собственными ощущениями. Экспериментируя и ориентируясь на сигналы своего тела, ты сможешь подобрать такие позы, которые понравятся вам обоим.

Не забывай про руки

Как удовлетворить мужчину руками? Используй для этого подручные средства: хорошо подойдут масла, пенки, смазки. Если ты освоишь техники ласок, то значительно усилишь наслаждение своего любимого и услышишь немало слов благодарности в свой адрес.

Чтобы понять разницу между простым удовлетворением руками и с использованием масел, попробуй помассировать самую чувствительную точку на мужском достоинстве. Она называется уздечкой и расположена между головкой и крайней плотью. Нежно дотронься до нее сначала без масла, а затем с его использование. Твой мужчина обязательно почувствует разницу.

Используй эротический массаж

Такой массаж требует определенного умения и, конечно же, желания. Лучше всего делать его не просто так, а в качестве вознаграждения за поступки, результаты.

Желательно заранее предупредить своего мужчину о желании сделать ему приятное. Весь день он будет находиться в предвкушении, дорисовывая в своем воображении, то, что будет происходить во время массажа. Если ты постараешься, вложишь в него любовь и умение, то сможешь максимально расслабить своего партнера и получить благодарность взамен.

Пробуй что-то новое

Как удовлетворить мужчину без секса? Об этом лучше спросить его самого. Но можно попробовать, например, массаж головы. Большинство представителей сильной половины человечества признаются, что готовы мурлыкать от удовольствия, когда им моют голову.

Следи за внешностью