Как правильно подобрать нижнее белье под одежду: основные правила и хитрости

Как правильно подобрать к определенной одежде уместное нижнее белье, чтобы не потерпеть «фиаско»?

Базовое нижнее белье

Как и в одежде, в бельевом гардеробе должно быть базовое нижнее белье. К нему относятся комплекты телесного и черного цветов. Белье в этих двух цветах обязательно должно быть в вашем гардеробе. Важно, чтобы базовый бюстгальтер был гладким, без декора и сидел на теле, как вторая кожа.

Бюстгальтер телесного цвета выбирайте максимально подходящего оттенка к вашей коже. Нюдовое нижнее белье подойдет под светлую и просвечивающую одежду. Что касается черного гладкого комплекта, его следует носить под одежду темных цветов.

Многие женщины ошибочно выбирают белый бюстгальтер под светлую одежду, например, под белую рубашку. Это одна из самых распространенных и нелепых ошибок, так как белое белье сильно просвечивает. Запомните правило – под светлую одежду выбираем нижнее белье только телесного цвета!

Основные правила и хитрости.

Также хочется отметить, что если вы носите вещи не из плотных тканей, например, футболку из тонкого хлопка, то под такую одежду нельзя надевать кружевное нижнее белье, так как все неровности будет видно. Сюда же можно отнести нижнее белье с ярким декором, принтами или надписями, так как они здорово просвечиваются через тонкую ткань, и выглядит это некрасиво.

Яркое, принтованное, кружевное нижнее белье носим только под плотной и свободной одеждой, не облегающей. Под обтягивающую одежду носим только гладкое нижнее белье телесного цвета.

Нижнее белье выбирайте по своему размеру. Очень заметно особенно летом, через летние шорты и брючки, как при носке трусы деформируются, это выглядит очень некрасиво. То же касается и бюстгальтера. Если вы повернетесь, то будет видно, что бюстгальтер не вашего размера.

Когда собираетесь выйти из дома, то осмотрите себя внимательно: нижнее белье не должно предательски выглядывать из-под вашей одежды. Нижнее белье для окружающих должно быть максимально незаметным. Если вы присели, трусы не должны торчать из под джинс или брюк. Никакие лямочки от бюстгальтера не должны быть всем видны.

Если вы надеваете на себя топ или платье на тонких бретелях, значит, бюстгальтер под ними должен быть без бретелей. Не надо использовать прозрачные бретели, они очень заметны и смотрятся некрасиво. Если вы хотите продемонстрировать сексуальное платье с открытой спиной, то ни в коем случае не надевайте его с обычным бюстгальтером.

Для одежды с открытой спиной есть специальные лифы, которые с помощью специального клея крепятся на женскую грудь. Застежек сзади никаких не будет, а ваш бюст будет иметь красивую сексуальную форму. Клей держится около 6 часов, после истечения которых лиф нужно переклеить.

Если любите глубокие вырезы, то и белье выбирайте подходящее, есть удобные бюстгальтеры с глубокими вырезами. Для занятий спортом выбирайте специальные спортивные бюстгальтеры, они надежно держат грудь, в них очень удобно заниматься спортом.