Почему волосы выглядят неухоженными: шесть ошибок, которые совершают многие женщины

Выделим несколько основных ошибок, которые при уходе за волосами совершает каждая третья женщина. Берите их на заметку и исправляйте ситуацию, ведь короткая стрижка — это крайняя мера.

Ошибка 1: мытье головы только шампунем

Многие женщины верят, что одного шампуня достаточно для мытья головы. Кому-то кажется, что от маски и бальзама нет эффекта, другие уверяют, что после их применения волосы быстрее становятся жирными. На самом деле неправы обе категории.

Маска и бальзам необходимы волосам. Они смягчают их, делают более гладкими и послушными. Укладка становится проще и дольше сохраняется. Сами волосы приобретают более здоровый вид. Главное — подобрать маску согласно типу волос (для окрашенных, вьющихся, прямых) и держать ее на волосах ровно столько, сколько указано на упаковке.

Если рекомендуемое время выдержки маски для волос от производителя 15 минут, а вы смываете маску для волос через 5 минут, логично, что она не успеет выполнить свою работу и передать волосам все питательные микроэлементы. Поэтому не торопитесь.

Ошибка 2: мытье вниз головой

Мытье головы, склонившись перед ванной, — любимое занятие наших женщин. Но это не только нехорошо для спины, но и негативно сказывается на состоянии волос. В таком положении они сильно путаются, поэтому при сушке приходится в разы больше травмировать и тянуть их.

Выход: мыть голову под душем, слегка запрокинув ее назад. Движения пальцами должны быть нежными, массирующими.

Ошибка 3: отказ от использования термозащиты

Термозащита для волос - это не модное средство, навязываемое стилистами. Это действительно полезный бьюти-продукт, который позволяет уберечь волосы от агрессивного воздействия горячих стайлинговых приборов. Также термозащита защищает волосы в летний период от УФ лучей. Ведь естественное выгорание на солнце, конечно, красиво смотрится, но для структуры волос нежелательно.

Большинство термозащитных средств наносится на влажные волосы перед сушкой феном. Повторить распыление можно и перед применением утюжка для выравнивания волос, даже, если они сухие.

Ошибка 4: отказ от использования фена для волос

«Зачем мне термозащита, если я не пользуюсь феном?» Уверены, многие именно так подумали, прочитав предыдущий пункт, поэтому уточним. Использование фена для волос не вредно, а даже полезно. Только прибор должен быть качественным, желательно с функцией подачи холодного воздуха. Сушить волосы рекомендуется, чтобы избежать чрезмерного впитывания ими влаги, ведь из-за этого они становятся более ломкими и теряют упругость.

Итак, рекомендованная стилистами последовательность действий: мытье головы, промокание полотенцем, нанесение термозащиты и других уходовых средств, сушка теплым воздухом, нанесение масел на кончики.

Сушить волосы феном необходимо еще и для того, что придать им направление. Не рекомендуется сушить волосы, наклонив голову вниз. Это путает их, ломает.

Ошибка 5: редкое мытье головы

Пора уже перестать верить в миф про пользу редкого мытья головы. Волосы нужно мыть тогда, когда они загрязнятся. У кого-то это происходит на второй день, у кого-то на третий. Некоторые неделю ходят со свежей головой. Все это очень индивидуально и зависит от многих факторов.

Волосы не будут пачкаться реже, если вы будете мыть их раз в 1-2 недели, но вот качество точно ухудшится.

Ошибка 6: окрашивание волос только натуральными красителями

Боязнь перед краской для волос есть у многих. Особенно ярко она выражена у представительниц прекрасного пока, которые хоть один раз обожглись. Но ведь не все красители одинаковые.