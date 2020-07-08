Семь роковых ошибок, которые женщины совершают после рождения ребенка

Новая роль мамы многих женщин настолько окрыляет, что, кажется, в их сутках 48 часов, а сил столько, что хватит на пятерых. Но это только так кажется. На самом деле, в «мамской гонке» чаще первыми на финише оказываются далеко не самые быстрые, а самые продуманные женщины.
О главных ошибках, которые женщины совершают после рождения детей, в своей колонке на «Летидоре» порассуждала дважды мама Надежда Серова, известная как блогер Nadin Serovski (Надин Серовски).
Ошибка №1: забывать выделить время на себя
На самом деле, этот пункт относится не только к новоиспеченным мамочкам, но и к тем, кто сильно погружается в работу, забывая о себе. Вы не сможете продуктивно работать или отдавать всю энергию своему малышу, если не будете следить за собой!
Давайте будем честными: дети занимают первое место в нашей жизни, так что ненадолго позабыть о материнских обязанностях и выделить время на уход за собой — всегда очень трудно. После рождения дочери я вновь осознала, что найти правильный баланс практически невозможно… Но вы обязаны это сделать!
Многие молодые мамы чувствуют себя виноватыми за то, что не посвящают все свое время исключительно ребенку. Но не будьте так категоричный к себе! Это вовсе не эгоистично, уложив малыша спать, сделать маску для лица и волос, полежать 20 минут в ванне с морской солью или сделать круговую тренировку.
Все это занимает совсем немного времени, но заметно влияет на самочувствие и восприятие себя.
Улучшение физической формы только усилит ваши сверхспособности и зарядит энергией, которую вы подарите своему малышу.
Начните хотя бы с 10 минут в день! Результат не заставит себя долго ждать.
Ошибка №2: использовать рождение ребенка как оправдание, чтобы ничем не заниматься
«У меня нет средств, чтобы купить абонемент», или «Я не могу попасть в спортзал» — эти оправдания я постоянно слышу от мам. Поверьте, вам вовсе не нужно специально оборудованное место, чтобы тренироваться. Ваш спортзал — это то, что вас окружает (комната, улица, детские площадки). Не ограничивайте себя!
Чаще выходите с малышом на прогулку (благо, сейчас это возможно), наслаждайтесь свежим воздухом и солнечными лучами, а главное, гуляйте в быстром темпе в течение 20-30 минут.
Делайте приседания, используйте стулья как свой спортивный инвентарь. Маршируйте на месте и делайте выпады, приседайте и отжимайтесь от стены, пока ваш ребенок спит. Вариантов невероятное множество! И, что самое приятное, сейчас нет дефицита в информации — в «Инстаграме», на порталах, в сообществах можно найти массу классных упражнений для мамы любого уровня физической подготовки, а также для тех, у кого ни на что не хватает времени.
Ошибка №3: не пользоваться бесплатной помощью для мам
Существует много вариантов поддержки молодых мам — от льгот в виде бесплатного проезда, детского питания и лекарств до выделения денежных средств и бесплатного жилья.
Главное, держать руку на пульсе и постоянно мониторить любые возможности, которые возникают на горизонте.
Я уже не говорю о бесконечном количестве онлайн-курсов и роликов в интернете, которые дают возможность мамам не только повышать уровень квалификации, но и обучаться разным трюкам в воспитании малышей.
Ошибка №4: не просить о помощи
Говорят, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. Эта же «деревня» может помочь вам достичь ваших целей в области здоровья и фитнеса.
Скажите партнеру, друзьям и семье, что вы хотите посвятить время своему собственному здоровью. Попросите их по возможности помочь с уходом за детьми и наладьте режим, при котором хотя бы один раз в неделю у вас будет возможность минимум половину дня уделять только себе!
Мне невероятно повезло, потому что у меня рядом есть любящий муж, который помогает мне абсолютно во всем. В первое время после родов многие задачи по работе он брал на себя. Это давало мне возможность отдохнуть и привести себя в порядок после дня, проведенного с малышом.
Ошибка №5: делать все и сразу
Одна из главных ошибок, которую совершают многие молодые мамы, — непрерывное желание поскорее начать заниматься спортом, хотя тело к этому еще не готово. Даже через шесть или двенадцать недель после родов ваше тело все еще продолжает восстанавливаться, и поэтому слишком тяжелые физические упражнения могут навредить.
Не стоит воспринимать мой комментарий как «отмазку», чтобы ничего не делать и продолжать спать каждую свободную секунду. Важно понять, что всему свое время.
Начните с простых упражнений, которые помогут постепенно вернуться в привычный спортивный режим. Не стремитесь все ускорить!
Не заставляйте себя делать то, к чему вы не готовы.
Мне пришлось потихоньку возвращаться к тренировкам после рождения обоих моих детей.
Ошибка №6: игнорировать диету
Хорошая физическая форма зависит не только от количества сделанных упражнений и спортивной нагрузки. Любые успехи, которых вы добиваетесь во время тренировок, могут быть разрушены из-за пренебрежения к диете.
Да, непрекращающаяся суета с детьми и непостоянный график часто провоцируют съесть что-то жирное и высококалорийное. Но важно помнить, что плохое питание может привести к целому ряду проблем, включая усталость (а это, безусловно, будет мешать вам ухаживать за ребенком и заниматься спортом).
Не нужно сидеть на какой-то сумасшедшей диете. Просто будьте внимательны к тому, что вы едите.
Ешьте достаточное количество постного белка во время каждого приема пищи, углеводов из цельного зерна, фруктов и овощей, полезных жиров. Избегайте упакованных и обработанных продуктов. Держите здоровые закуски наготове, например, нарезанные фрукты и овощи.
Я, например, еще во время беременности сократила количество сладкого, так что, когда я родила дочку, мне было несложно отказаться от сладкого вовсе и переключить внимание на ягоды и мед.
Ошибка №7: сравнивать себя с другими мамами
Мир социальных сетей заставляет нас забыть о традиционных стандартах. Возможности фотошопа и кардинального изменения внешности до неузнаваемости часто приводят в заблуждение, ведь в «Инстаграме» и «Фейсбуке» все кажутся такими идеальными, легкими и стройными.
Так ли это на самом деле или просто образ в социальных сетях, но все это может заставить вас задаться вопросом: «Почему я так не выгляжу?», «Что со мной не так, ведь я не чувствую себя готовой к работе и стопроцентной отдаче?»
Это поезд, идущий в никуда! Сосредоточение внимания на том, что другие мамы делают или не делают, только заставит вас вернуться в постель и съесть лишнее печенье.
Забудьте на время о социальных сетях и сосредоточьтесь на себе и на том, как вы становитесь лучше и сильнее с каждым днем.
Например, как только я перестала сравнивать себя с другими, я смогла по-настоящему прислушаться к своему телу и принять то, что было правильным для меня. Только тогда и случается настоящий успех!