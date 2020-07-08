Семь роковых ошибок, которые женщины совершают после рождения ребенка

О главных ошибках, которые женщины совершают после рождения детей, в своей колонке на «Летидоре» порассуждала дважды мама Надежда Серова, известная как блогер Nadin Serovski (Надин Серовски).

Ошибка №1: забывать выделить время на себя

На самом деле, этот пункт относится не только к новоиспеченным мамочкам, но и к тем, кто сильно погружается в работу, забывая о себе. Вы не сможете продуктивно работать или отдавать всю энергию своему малышу, если не будете следить за собой!

Давайте будем честными: дети занимают первое место в нашей жизни, так что ненадолго позабыть о материнских обязанностях и выделить время на уход за собой — всегда очень трудно. После рождения дочери я вновь осознала, что найти правильный баланс практически невозможно… Но вы обязаны это сделать!

Многие молодые мамы чувствуют себя виноватыми за то, что не посвящают все свое время исключительно ребенку. Но не будьте так категоричный к себе! Это вовсе не эгоистично, уложив малыша спать, сделать маску для лица и волос, полежать 20 минут в ванне с морской солью или сделать круговую тренировку.

Все это занимает совсем немного времени, но заметно влияет на самочувствие и восприятие себя.

Улучшение физической формы только усилит ваши сверхспособности и зарядит энергией, которую вы подарите своему малышу.

Начните хотя бы с 10 минут в день! Результат не заставит себя долго ждать.

Ошибка №2: использовать рождение ребенка как оправдание, чтобы ничем не заниматься

«У меня нет средств, чтобы купить абонемент», или «Я не могу попасть в спортзал» — эти оправдания я постоянно слышу от мам. Поверьте, вам вовсе не нужно специально оборудованное место, чтобы тренироваться. Ваш спортзал — это то, что вас окружает (комната, улица, детские площадки). Не ограничивайте себя!

Чаще выходите с малышом на прогулку (благо, сейчас это возможно), наслаждайтесь свежим воздухом и солнечными лучами, а главное, гуляйте в быстром темпе в течение 20-30 минут.

Делайте приседания, используйте стулья как свой спортивный инвентарь. Маршируйте на месте и делайте выпады, приседайте и отжимайтесь от стены, пока ваш ребенок спит. Вариантов невероятное множество! И, что самое приятное, сейчас нет дефицита в информации — в «Инстаграме», на порталах, в сообществах можно найти массу классных упражнений для мамы любого уровня физической подготовки, а также для тех, у кого ни на что не хватает времени.

Ошибка №3: не пользоваться бесплатной помощью для мам

Существует много вариантов поддержки молодых мам — от льгот в виде бесплатного проезда, детского питания и лекарств до выделения денежных средств и бесплатного жилья.

Главное, держать руку на пульсе и постоянно мониторить любые возможности, которые возникают на горизонте.