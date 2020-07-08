ОТ АБРИКОСА ДО ЛАВАНДЫ ⟩ Эстонский визажист Ирэн Чуприяновская рассказала о самых модных помадах на лето и какие оттенки подходит загорелому лицу

«За последние несколько лет помада стала главным героем женской косметички, - говорит Иэрн. Причин тому несколько: и появление суперстойких и комфортных в носке текстур, и простота в использовании. Но главное - то, что помада мгновенно может преобразить и освежить весь ваш образ».

Ирэн отметила, что в почете и контурный карандаш для губ. Потому что с ним помада дольше держится на губах и размазывается. Карандаш может быть и бесцветным, и в тон помаде, то есть совершенно незаметным, и ярким - в таком случае губы можно не красить вообще или освежить их бесцветной помадой.