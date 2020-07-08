Ср, 8.07.2020

ОТ АБРИКОСА ДО ЛАВАНДЫ ⟩ Эстонский визажист Ирэн Чуприяновская рассказала о самых модных помадах на лето, и о том, какие оттенки подходит загорелому лицу

Визажист Ирэн Чуприяновская

ФОТО: Olsy Shmu

Хочется новых идей для макияжа губ? Тогда самое время изучить мейкап-тренды-2020 вместе с международным стилистом YSL в Прибалтике Ирэн Чуприяновской.

«За последние несколько лет помада стала главным героем женской косметички, - говорит Иэрн. Причин тому несколько: и появление суперстойких и комфортных в носке текстур, и простота в использовании. Но главное - то, что помада мгновенно может преобразить и освежить весь ваш образ».

Ирэн отметила, что в почете и контурный карандаш для губ. Потому что с ним помада дольше держится на губах и размазывается. Карандаш может быть и бесцветным, и в тон помаде, то есть совершенно незаметным, и ярким - в таком случае губы можно не красить вообще или освежить их бесцветной помадой.

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Тренды лета 2020

  • Нюдовые, абрикосовые, ягодные, все оттенки красного, ярко-розовые и даже фиалковые цвета. Нюдовые уместны в любой ситуации, не требуют особых умений при нанесении.
  • Абрикосовые оттенки вернулись из 70-х. Они выглядят очень соблазнительно в глянцевых полупрозрачных текстурах.
  • Ягодные оттенки помад хорошо смотрятся в форме блеска и в матовой текстуре. Они освежают, омолаживают и дарят прекрасное настроение солнечного лета.
  • Красный цвет в любом оттенке. Красная помада может быть и матовой, но для такого макияжа нужна легкая небрежность. 
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