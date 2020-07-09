Александр Рогов поделился 10 советами, которые сэкономят твои деньги

1. Купи белую футболку

Качественная белая футболка — главная вещь в любом гардеробе! Она идеально сочетается с любыми джинсами, брюками и юбками, а иногда и платьями (например, в бельевом стиле), а также удачно уравновешивает сложную вещь.

2. Ищи вещи в оутлетах

Ну кто не мечтает о платье от YSL? Только та, у которой уже есть десять. В главных модных магазинах или даже в интернете новая коллекция точно будет стоить крупную сумму. Но спустя несколько сезонов вещи отдаются в оутлеты, где могут стоить чуть ли не в 60 процентов от изначальной цены, так что такими магазинами брезговать не стоит.

3. Не ленись на распродажах

В периоды распродаж Александр закупается по полной. И если ты действительно нацелена на то, чтобы найти стоящую вещь со скидкой, нужно пересмотреть все, что висит в корнере.



«Отнесись к масштабным распродажам как к Клондайку, поиску сокровищ. Надо пересмотреть всю кашу из непонятных вещей, и тогда можно найти настоящий артефакт», — говорит стилист.

4. Покупай базу со скидкой

Кроме этого, Рогов предупреждает: на распродажах не стоит скупать яркие и заметные вещи, которые весь сезон привлекали внимание к магазину. Так что мимо трендовой вещи с красным ценником нужно пройти, собрав все мужество: скорее всего, она совсем скоро выйдет из моды.

«Лучше покупать базу — джинсы, трикотаж, белые футболки, топы в бельевом. Что-то, что не относится к определенному сезону. Найди вещь, которая не будет относить тебя к прошедшему сезону — сделай инвестицию в свой базовый гардероб», — рассказал стилист.

5. Игнорируй дешевый ценник (с умом)

Вещь по сниженной цене купить в разы проще: кажется, что это выгодно и экономно, и часто ты бросаешься даже на то, что тебе в принципе не нужно. Совет от Рогова номер пять: не трать деньги только потому, что вещь как будто бы недорогая.

«Часто вещь стоит 999 рублей, и ты к ней как к половой тряпке относишься, надеваешь однажды и забываешь. Заходя на распродажу, ты включаешься и начинаешь покупать много всего. Так делать не надо: лучше взять то, что ты действительно будешь носить, а не повесишь в шкаф пятым слоем».

6. Не бойся яркости

Если ты проходишь мимо ярко-красного свитера, ни за что не примеришь розовое платье и уж точно не купишь пальто с вышивкой от плеча до плеча — это для тебя главный совет от Александра. Заметных и оригинальных вещей бояться точно не стоит, ведь именно они подчеркивают индивидуальность и обращают на тебя внимание. Самое главное — научиться их носить правильно.

7. Сочетай сложные вещи с простыми