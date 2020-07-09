Александр Рогов поделился 10 советами, которые сэкономят твои деньги

Стилист не только постоянно мелькает в телевизоре, но и ведет свой видеоблог. Там он раскрывает секреты, которые обычно мастера выдают только за большие деньги. Мы выбрали 10 самых нужных, делится портал lady.mail.ru.
1. Купи белую футболку
Качественная белая футболка — главная вещь в любом гардеробе! Она идеально сочетается с любыми джинсами, брюками и юбками, а иногда и платьями (например, в бельевом стиле), а также удачно уравновешивает сложную вещь.
2. Ищи вещи в оутлетах
Ну кто не мечтает о платье от YSL? Только та, у которой уже есть десять. В главных модных магазинах или даже в интернете новая коллекция точно будет стоить крупную сумму. Но спустя несколько сезонов вещи отдаются в оутлеты, где могут стоить чуть ли не в 60 процентов от изначальной цены, так что такими магазинами брезговать не стоит.
3. Не ленись на распродажах
В периоды распродаж Александр закупается по полной. И если ты действительно нацелена на то, чтобы найти стоящую вещь со скидкой, нужно пересмотреть все, что висит в корнере.
«Отнесись к масштабным распродажам как к Клондайку, поиску сокровищ. Надо пересмотреть всю кашу из непонятных вещей, и тогда можно найти настоящий артефакт», — говорит стилист.
4. Покупай базу со скидкой
Кроме этого, Рогов предупреждает: на распродажах не стоит скупать яркие и заметные вещи, которые весь сезон привлекали внимание к магазину. Так что мимо трендовой вещи с красным ценником нужно пройти, собрав все мужество: скорее всего, она совсем скоро выйдет из моды.
«Лучше покупать базу — джинсы, трикотаж, белые футболки, топы в бельевом. Что-то, что не относится к определенному сезону. Найди вещь, которая не будет относить тебя к прошедшему сезону — сделай инвестицию в свой базовый гардероб», — рассказал стилист.
5. Игнорируй дешевый ценник (с умом)
Вещь по сниженной цене купить в разы проще: кажется, что это выгодно и экономно, и часто ты бросаешься даже на то, что тебе в принципе не нужно. Совет от Рогова номер пять: не трать деньги только потому, что вещь как будто бы недорогая.
«Часто вещь стоит 999 рублей, и ты к ней как к половой тряпке относишься, надеваешь однажды и забываешь. Заходя на распродажу, ты включаешься и начинаешь покупать много всего. Так делать не надо: лучше взять то, что ты действительно будешь носить, а не повесишь в шкаф пятым слоем».
6. Не бойся яркости
Если ты проходишь мимо ярко-красного свитера, ни за что не примеришь розовое платье и уж точно не купишь пальто с вышивкой от плеча до плеча — это для тебя главный совет от Александра. Заметных и оригинальных вещей бояться точно не стоит, ведь именно они подчеркивают индивидуальность и обращают на тебя внимание. Самое главное — научиться их носить правильно.
7. Сочетай сложные вещи с простыми
Это значит, что золотую юбку с пайетками не нужно носить с таким же топом, да и блейзер с ярким принтом, расшитые казаки и любые другие броские вещи нужно уравновешивать. Чем? Все просто: помни о той самой белой футболке и привычных голубых джинсах, и тогда заметная вещь не заставит тебя чувствовать себя неловко.
8. Не жалей денег на аксессуары
Купи весь образ в масс-маркете, а в руки возьми единственную дизайнерскую вещь (сумочку), и наряд вполне себе потянет на пятерочку… тысяч долларов.
«Если ты мечтаешь носить какой-то дорогой бренд, накопи на сумку, она добавит образу с обычными вещами лоска. По крупице ты соберешь свой уникальный гардероб», — подчеркивает стилист.
Где искать дизайнерские аксессуары, мы уже знаем, и тоже от Рогова: идем в дисконты или на распродажи.
9. Не выкидывай поношенную обувь
Ухаживать за новыми туфлями, кроссовками или ботинками, конечно, нужно, но избавляться от них из-за трех царапин точно не стоит. Ставить защиту на красные подметки «лубутенов», кстати, тоже не обязательно: Рогов не раз рассказывал, что сейчас поношенная обувь в тренде, да и слова стилиста подтверждают мировые дизайнеры, выпускают обувь с царапинами и ugly-shoes (уродливые ботинки).
«Не думай, что я неряха, просто именно в этом заключается особый подход к обуви. Когда она стирается, коверкается — это выглядит очень по-европейски, расслабленно и легко».
10. Носи oversize
Тренд на одежду большего, чем нужно, размера пришел еще несколько лет назад, а теперь он и вовсе готов вытеснить из моды облегающие вещи. Александр за оверсайз, но стилист подчеркивает, что носить такие вещи нужно только в том случае, когда ты чувствуешь тренд и себя в нем. Главное — комфорт.
А вот покупать обтягивающие футболки он не советует никому: «Узенькие маленькие футболочки с коротенькими рукавчиками смотрятся ужасно — и на мальчиках, и на девочках. То же и с жакетом: между тобой и пиджаком должно быть 3—4 сантиметра, тогда он будет сидеть корректно».