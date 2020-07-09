ГОТОВИМ! ⟩ Королевский шеф-повар поделился любимым блюдом маленьких Гарри и Уильяма

Бывший шеф-повар британской королевской семьи Даррен Макгрейди раскрыл секретный рецепт любимого блюда принцев Гарри и Уильяма. Сейчас МакГрэйди живет в Техасе и делится на своем YouTube-канале рецептами, которые готовил для принцессы Дианы, принца Чарльза и их детей с 1993 по 1997 годы.

Оказалось, что любимое блюдо маленьких принцев — это курица с макаронами-рожками в сырном соусе. При этом сливочную заправку повар готовит всего за две минуты.

Для блюда понадобится

Восемь куриных бедер на кости;

соль и специи по вкусу;

стакан пасты (желательно в форме рожков).

Для соуса

Стакан сыра чеддер;

полстакана сыра пармезан или другого твердого сыра;

две столовые ложки сливочного масла;

две чайные ложки муки;

по 3/4 стакана молока и жирных сливок (или сметаны);

соль и перец по вкусу.

Рецепт

С самого начала повар рекомендует натереть бедрышки солью и специями. «Идеальная жареная курица — это курица и соль», — говорит Макгрейди, указывая на то, что для хрустящей корочки необязательно использовать муку или панировочные сухари.

Так, запекаем курицу 30-45 минут в предварительно разогретой до 220 градусов Цельсия духовке.

Для приготовления соуса ставим на огонь большую сковороду или сотейник, растапливаем в нем сливочное масло, добавляем муку, молоко и жирные сливки. Все это шеф рекомендует взбивать, пока соус не загустеет.

Самое время добавить в получившуюся массу чеддер и пармезан, а также посолить и поперчить соус. Затем кладем в сковороду отваренную заранее до полуготовности пасту, перемешиваем и перекладываем все в кастрюлю-кассероль. Теперь пасту в соусе обильно посыпаем чеддером или другим сыром и запекаем в духовке в течение 20 минут.

Осталось выложить курицу с хрустящей корочкой и порцию ароматных макарон в сливочно-сырном соусе на тарелку. Повар вспомнил, что для того, чтобы принцы ели в детстве больше зелени, их няня просила подавать это блюдо с брокколи. Так, с каждым кусочком аппетитной курицы мальчики должны были съесть один кусочек нелюбимой капусты.