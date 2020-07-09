Роковая красотка или нежная дама: что расскажет обувь женщины о ее характере?

Немногие знают, что обувь не только обязательная деталь гардероба женщины, а своеобразный «маяк», который многое расскажет о своей хозяйке. Как утверждает ведущий психолог Татьяна Власевская, понять, чем живет та или иная барышня, узнать о ее характере и даже комплексах можно лишь по одному взгляду на ноги. Причем важное значение имеет не цвет, а форма и внешний вид женской обуви.

Каблуки или плоский ход?

В беседе с 5-tv.ru эксперт рассказала, что большое значение имеет наличие или отсутствие каблука. Так, если женщина в ряде случаев предпочитает шпильки обуви на плоском ходу, то это может свидетельствовать о ее неуверенности. Надевая высокий каблук, дама буквально старается «возвыситься над окружающими», как бы заставляя их обращать на себя внимание.

В случае, если женщина регулярно носит кроссовки, то комфорт и удобство в жизни для нее стоят на первом месте. Такая барышня не любит забивать голову пустяками, предпочитая активность бездействию. Такой даме необходимо быстро передвигаться, чтобы успеть закончить массу дел, а не думать о том, что делать, если новые туфли натрут мозоли.

«Дорогая брендовая обувь, например, дизайнерские кроссовки: здесь речь идет не только об удобстве, но и о желании человека показать какой-то статус. В таком случае, видимо, тоже присутствует какая-то неуверенность в себе», — пояснила Татьяна Власевская.

По словам психолога, женщины, в чьем гардеробе большую часть полок занимают всякого рода балетки, босоножки, а также обувь на застежках-липучках или без пятки, зачастую упрощают и несколько принижают свою персону. Такие барышни ленивы и стараются по максимуму сохранить жизненную энергию, избегая каких-либо дополнительных действий в достижении цели.

Неряха или чистюля?

По мнению Татьяны Власевской, большое значение при определении характера персоны имеет и внешний вид ее обуви. Так, если женщина вышла в люди в идеально начищенных лоферах или на ее замшевых сапогах нет следов потертости, то можно смело утверждать: перед вами — настоящий перфекционист. В то же время грязные ботинки свидетельствуют о беспечности барышни.