ДЕВОЧКИ, УЧИТЕ! ⟩ ТОП-4 действенные техники, которые сведут вашего мужчину с ума

Разбавьте любовную рутину новыми приемами, которые сведут с ума вашего мужчину. О четырех простых, но действенных техниках рассказывает издание Femmie.

Нежная кошечка

Не обязательно всегда быть страстной любовницей. Начните с нежных прикосновений к мужчине. Исследуйте его лицо: проведите кончиками пальцев или кончиком языка по его лбу, носу, «разгладьте» морщинки между бровями. Поверьте, ласка тоже может возбуждать. Попробуйте сделать легкий массаж головы, потрогайте волосы и слегка надавите на мочки.

Двойное удовольствие

Многие мужчины мечтают о сексе втроем, но немногим это удается в реальной жизни. Но доставить партнеру «двойное удовольствие» можно и одной. Попробуйте прикасаться к мужчине одновременно в двух чувствительных зонах. Что это за зоны, вы должны знать, у каждого они индивидуальны. Кому-то нравится, когда прикасаются к прессу, а кто-то сходит с ума от поглаживаний спины. Исследуйте тело партнера и не зацикливайтесь только на одной точке.

Лед и пламень

Контраст холодного и горячего добавит в вашу интимную жизнь экзотики и немного экспериментов. Вы можете согреть его грудь своим горячим страстным дыханием или поцелуями, а затем подуть на нее. Если хотите усилить ощущения, возьмите кусочек льда и проведите им по груди мужчины. Чередуйте «холод» и «тепло». Только будьте осторожны, в поиске экспериментов, не отморозьте что-нибудь своему партнеру.

Темпераментная пантера