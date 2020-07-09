Как не в себя: 33 лучших продукта, чтобы победить жир на животе

10. Кефир

Как и йогурт, любимый россиянами кефир — это побочный продукт ферментации молока. Он полон пробиотиков и умеет бороться с запором. Если этого недостаточно, подумайте о том, сколько в кефире белка!

11. Квашеная капуста

Капуста — еще один ферментированный продукт, который мы любили еще до того, как это стало мейнстримом среди миллениалов. Квашеная капуста богата клетчаткой, но бедна калориями, что делает ее прекрасной (и вкусной!) добавкой к обеду.

12. Овес

Пробиотики пополняют нашу кишечную кладовую полезными бактериями, а пребиотики помогают им комфортно обустроиться. В этом плане пользу овсянки трудно переоценить.

Кроме того, в овсе много клетчатки, что сохраняет сытость после завтрака. Но будьте внимательны — овсяные хлопья быстрого приготовления по своим питательным качествам ничуть не лучше батона.

13. Миндаль

Миндаль богат белком, но это не главное его преимущество. Ученые полагают, что употребление этих орешков помогает снизить уровень холестерина ЛПНП (тот, что «плохой»). А еще миндаль ускоряет метаболические процессы!

14. Грецкие орехи

Эти орехи — настоящая суперзвезда в отделе сухофруктов. Они богаты мононенасыщенными жирами, что делает «греков» очень полезными для сердца.

А еще исследования показали, что орехи помогают снизить тягу пожевать чего-нибудь вредного между приемами пищи.

15. Фисташки

Вы никогда не задумывались, почему фисташки продаются не очищенными? Чтобы мы могли замедлиться и получить удовольствие!

Ученые также доказали, что употребление «одетых» фисташек помогает съесть меньше. Наш мозг видит горку скорлупы и думает: «Так, мы уже довольно много съели. Значит, сыты!»

16. Черника

Если грецкие орехи — примадонна среди орехов, то черника — королева ягод. Она полна клетчатки и буквально набита антиоксидантами. А вот сахара в этих ягодках совсем немного.

17. Малина

Малина — чемпионка по количеству пищевых волокон. Она является отличным дополнением к завтраку: хлопьям, овсянке, йогурту или творогу.

18. Оливковое масло

Растительные масла делают еду более сытной, что помогает избежать перееданий, а нерафинированное оливковое масло еще и снижает воспаления.

Что интересно, аналогичный эффект на наш организм оказывает ибупрофен!

19. Яйца

Если бы яйца не были такими полезными, лисички не воровали бы их из курятников!

Ну а если серьезно, яйца — сытный, низкокалорийный и очень удобный вариант для завтрака, обеда или ужина.

20. Фасоль

О пользе бобовых знают все вегетарианцы, так как в них больше всего растительного белка. А еще — водорастворимых пищевых волокон, микроэлементов и витаминов группы В.

21. Чечевица

Клетчатка и устойчивый крахмал в составе чечевицы сохраняют сытость и помогают не переедать. Добавьте горсть в салат или суп, чтобы сделать их полезнее и вкуснее!

22. Цельнозерновые продукты