Почему нельзя смотреть на сварку, похороны и еще восемь вещей

1. Нельзя смотреть на полную Луну

Считается, даже когда вы просто спите в свете полной Луны, вы отдаете свою энергию ей. Полнолуние издревле отождествляли с расцветом темных сил. Не зря вампиры и оборотни в преданиях получали свою силу в этот период, ведь они тоже высасывали жизненную силу из людей. Свет полной Луны словно истощает запасы вашей энергии, поэтому также не рекомендуется смотреть на нее из окна: оно выступает в роли усилителя между вами и ею. Закрывайте окна в полнолуние шторами, чтобы не питать энергией зло. Иначе увиденная из окна полная Луна лишает вас удачи на несколько дней вперед.

2. Нельзя смотреть из окна на похоронную процессию

Считается, таким образом вы можете навлечь болезнь или даже смерть на одного из ваших близких. Это связано с переходом души умершего из этого мира в иной. Он может увидеть, что кто-то наблюдает за ней и разозлится или испугается (по этой же причине завешивают зеркала) и будет мстить всем подряд, особенно тому, кто смотрел на нее через окно.

3. Нельзя смотреть ночью в окно

Считается, так можно приманить в дом нечисть, которая и так туда ломится с наступлением темноты. Особенно сильно они реагируют на детей, которые вместо того, чтобы спать, смотрят в окно. Поэтому на Руси родители строго-настрого запрещали своим детям ночью выглядывать из окна. Говорили, что злые духи приходят в дом и остаются там на очень долгий срок, забирая вещи, мешая спать и принося неудачи.

4. Нельзя смотреть на сварку

Считается, излучение во время нее происходит в ультрафиолетовом диапазоне, которое невидимо глазами человека, и они попросту на него не реагируют. При этом световой поток настолько сильный, что при длительном воздействии возникает ожог глаз. Последствия травмы ощущаются через какое-то время, что только усугубляет их.

5. Нельзя смотреть на кварцевую лампу

Считается, она может нанести физический вред глазам. Она издает большое и агрессивное свечение, которое используется для лечения артритов, язв и прочих заболеваний. При близком нахождении вблизи работающей лампы и при взгляде на нее может возникнуть ожог тяжелой степени. В таких случаях спустя некоторое время на веках образуются темно-серые или желтоватые корки, которые мешают полному раскрытию глаз, а чаще всего открыть глаза невозможно даже немного.

6. Нельзя смотреть на новорожденного

Считается, первые 40 дней ангел-хранитель у малыша слишком слаб и не может защищать ребенка от сглаза. В это время на ребенка разрешается любоваться только его родителям. Поэтому, если не хотите, чтобы в случае болезней младенца в них обвинили вас, отведите от малютки взгляд или вовсе пройдите мимо.