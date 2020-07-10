Пт, 10.07.2020

Как вкусно запечь свинину в духовке

Свинина в духовке. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Запеченная в рукаве свинина – самое простое, что можно приготовить на ужин из мяса. Вам нужно будет натереть ее специями, поставить в духовку и запечь до румяной корочки, советует «Сегодня». 

Готовое мясо можно подавать с любым гарниром, зеленью и овощами, а также делать с ним бутерброды.

Время приготовления: 45 минут

Калорийность: 268 ккал на 100 г

Ингредиенты

  • 300 г мякоти свинины
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • Соль, смесь молотых перцев
  • Сушеный чеснок
  • Прованские или итальянские травы
  • Растительное масло

Для подачи

  • Листья салата
  • Свежая зелень и овощи
  • Соусы к мясу

Способ приготовления

  1. Мясо промыть и обсушить. Натереть солью, перцем, чесноком и сушеными травами.
  2. Обмазать свинину горчицей и растительным маслом.
  3. Сложить в рукав для запекания и завязать края.
  4. Выложить рукав с мясом на противень и запекать в духовке при 200 ºС 30-35 минут.

Как подавать запеченную свинину

Готовое мясо немного остудить и нарезать ломтиками. Выложить на блюдо с листьями салата, овощами и зеленью. Подавать вместе с любимыми соусами.

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