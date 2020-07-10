Как вкусно запечь свинину в духовке

Запеченная в рукаве свинина – самое простое, что можно приготовить на ужин из мяса. Вам нужно будет натереть ее специями, поставить в духовку и запечь до румяной корочки, советует «Сегодня».
Готовое мясо можно подавать с любым гарниром, зеленью и овощами, а также делать с ним бутерброды.
Время приготовления: 45 минут
Калорийность: 268 ккал на 100 г
Ингредиенты
- 300 г мякоти свинины
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- Соль, смесь молотых перцев
- Сушеный чеснок
- Прованские или итальянские травы
- Растительное масло
Для подачи
- Листья салата
- Свежая зелень и овощи
- Соусы к мясу
Способ приготовления
- Мясо промыть и обсушить. Натереть солью, перцем, чесноком и сушеными травами.
- Обмазать свинину горчицей и растительным маслом.
- Сложить в рукав для запекания и завязать края.
- Выложить рукав с мясом на противень и запекать в духовке при 200 ºС 30-35 минут.
Как подавать запеченную свинину
Готовое мясо немного остудить и нарезать ломтиками. Выложить на блюдо с листьями салата, овощами и зеленью. Подавать вместе с любимыми соусами.