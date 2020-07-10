Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 июля: кого-то ожидает поворот в личной жизни, а кому-то надо найти врага в своем окружении

Астрологи советуют быть внимательнее: звезды могут предоставить разные шансы стать богаче — не только внутренне, но и в материальном плане. На этой неделе благоприятно заниматься всем, что связано с поиском своего предназначения. Важное условие успеха в ближайшие дни — отличное настроение и оптимистичный взгляд на вещи.
Улыбайтесь себе в зеркало, дарите людям радость — Вселенная обязательно отблагодарит за проявленное внимание, и ваша жизнь начнет стремительно меняться к лучшему.
Женщина-Овен
Представительницы Овна будут готовы приступить к чему-то новому, но окружающие могут «погасить» все воодушевление. Потребуется немало усилий и объяснений, чтобы доказать свою точку зрения. В один из дней захочется махнуть на все рукой и приступить к делу, не оглядываясь на чужое мнение. Но астрологи считают, что будет лучше добиться всеобщего понимания и поощрения. Поддержка со стороны придаст сил, а забота близких не даст, поторопившись, взвалить на себя непосильный груз.
Женщина-Телец
На этой неделе звезды не советуют начинать работу над новыми проектами и целями. За исключением этого все остальное пройдет благополучно. Самые интересные события произойдут в сфере личной жизни. Новые чувства или перемены в уже устоявшихся отношениях наполнят вдохновением и энергией. По словам астрологов, в ближайшее время будут легко проясняться запутанные ситуации, а приходящие идеи и озарения могут открыть перед женщинами-Тельцами новые горизонты.
Астрологи предлагают использовать начало недели для решения финансовых вопросов и покупок. Ограничений в делах не ожидается, звезды склонны подарить надежду и оплот стабильности. Так что начатое на этой неделе дело получит благоприятный импульс и уже к концу месяца принесет пользу: это время может стать точкой отсчета для развития нового направления в жизни или важных перемен в судьбе. Выходные пройдут под влиянием неожиданных событий и интриг. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют избегать опасных и стрессовых ситуаций.
Женщина-Рак
Возможны перемены на работе и в личной жизни, к которым женщины-Раки относятся очень эмоционально. Появятся проблемы в отношениях с окружающими и близкими, легко могут возникать конфликты на пустом месте. Астрологи подсказывают, как исправить сложившуюся ситуацию — для этого стоит заняться работой над собой. Духовные и медитативные практики помогут снять стресс, успокоить нервы, прояснить сложные моменты и найти легкое решение.
Женщина-Лев
На первый план выйдут материальные дела и финансовые вопросы. Представительницам Льва стоит уделить максимум внимания близким: родные готовы окружить любовью и поддержкой, и важно ответить им взаимностью. Ситуация складывается непростая, поэтому любая помощь сейчас будет особенно полезна. Ожидается череда странных совпадений, которые будут связаны с делами, работой и личной жизнью. Астрологи советуют присмотреться к необычным случайностям: в них можно найти ответ на вопрос, какой урок приготовила жизнь.
События на этой неделе наберут обороты, и Девам предстоит проявить себя сразу в нескольких направлениях. Астрологи советуют максимально расширять сферу контактов, создавать себе рекламу — сейчас формируются перспективы на несколько лет вперед. Первая половина недели будут благоприятна для начала новых дел, но с четверга есть вероятность столкнуться с проблемами, которые поставят перед сложным выбором. В это время не стоит поддаваться импульсивным эмоциям и терять надежду.
Женщина-Весы
В работе и личной жизни восстанавливается стабильность, в то время как женщин-Весов ждут внутренние перемены. Близкие и любимые люди будут поглощены собственными проблемами, и надежда на получение поддержки от них вряд ли оправдается. Есть опасность столкнуться с негативным отношением окружающих и происками недоброжелателей. Но терять веру в себя не стоит: жертвы не будут напрасными, результат оправдает все ожидания. В конце неделе астрологи советуют быть внимательнее в ситуациях «с двойным дном» и не уходить от решения волнующих вопросов.
Женщина-Скорпион
Представительниц Скорпиона на этой неделе будет переполнять желание поделиться с окружающими какими-либо идеями, планами и впечатлениями. Однако звезды предупреждают, что делать это лучше с осторожностью. Под влиянием планет-антагонистов активизируются сплетники, завистницы, соперницы и те, кто давно ищет повод очернить репутацию. Это может испортить настроение и неделю в целом. Поэтому перед искренним общением и обменом мнений не лишним будет проверить окружение на токсичность: вычислить энергетического вампира, сплетника или врага.
Женщина-Стрелец
Начало недели будет очень удачным с финансовой точки зрения. Сейчас можно сделать мечту реальностью, лишь бы хватило сил и энергии. По словам астрологов, с 13 по 19 июля заканчивается период строительства жизни и карабканья наверх и начинается время погружения в себя, чтения, духовных поисков. Возможны интересные события, которые помогут преодолеть внутренние барьеры и внешние препятствия.
Влияние планет на этой неделе одарит женщин-Козерогов огромным потенциалом. Благодаря активности, воодушевлению и пробивным способностям есть шансы достичь успеха практически во всех важных сферах. Самое главное — действовать максимально мягко, не пытаясь взвалить всю ответственность на свои плечи, хотя ситуация и будет к этому склонять. Достичь целей, которые были намечены, поможет простой секрет успеха: умение выбирать из десятка дел самые важные и, игнорируя мелочи, доводить начатое до конца.
Женщина-Водолей
Астрологи советуют правильно расставить приоритеты. В первую половину недели звезды позволят вмешиваться в ход событий и менять свою жизнь так, как велит интуиция. В сложных ситуациях на помощь придут лидерские качества и целеустремленность. Будет лучше, если активность не рассеется, и получится позаботиться о долговременных перспективах — как для себя, так и для коллектива. Вторая половина недели поставит перед женщинами-Водолеями более серьезные вопросы, решение которых может существенно изменить их социальный статус: не стоит отказываться от сложной проблемы выбора.
Женщина-Рыбы
Согласно гороскопу, представительниц знака Рыбы ждет успех в сфере карьеры и денег. Поддержка планет-покровителей обрисует шансы на серьезные перемены и в личной жизни, и в условиях труда. Астрологи советуют присмотреться к подсказкам Вселенной, возможно это поможет найти путь, ведущий к счастью, или возможности, которые помогут разбогатеть в ближайшие месяцы. Самое главное условие — не сидеть в бездействии, а использовать все шансы, которые предоставят звезды.