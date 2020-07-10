Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 июля: кого-то ожидает поворот в личной жизни, а кому-то надо найти врага в своем окружении

Женщина-Весы

В работе и личной жизни восстанавливается стабильность, в то время как женщин-Весов ждут внутренние перемены. Близкие и любимые люди будут поглощены собственными проблемами, и надежда на получение поддержки от них вряд ли оправдается. Есть опасность столкнуться с негативным отношением окружающих и происками недоброжелателей. Но терять веру в себя не стоит: жертвы не будут напрасными, результат оправдает все ожидания. В конце неделе астрологи советуют быть внимательнее в ситуациях «с двойным дном» и не уходить от решения волнующих вопросов.

Женщина-Скорпион

Представительниц Скорпиона на этой неделе будет переполнять желание поделиться с окружающими какими-либо идеями, планами и впечатлениями. Однако звезды предупреждают, что делать это лучше с осторожностью. Под влиянием планет-антагонистов активизируются сплетники, завистницы, соперницы и те, кто давно ищет повод очернить репутацию. Это может испортить настроение и неделю в целом. Поэтому перед искренним общением и обменом мнений не лишним будет проверить окружение на токсичность: вычислить энергетического вампира, сплетника или врага.

Женщина-Стрелец

Начало недели будет очень удачным с финансовой точки зрения. Сейчас можно сделать мечту реальностью, лишь бы хватило сил и энергии. По словам астрологов, с 13 по 19 июля заканчивается период строительства жизни и карабканья наверх и начинается время погружения в себя, чтения, духовных поисков. Возможны интересные события, которые помогут преодолеть внутренние барьеры и внешние препятствия.

Женщина-Козерог

Влияние планет на этой неделе одарит женщин-Козерогов огромным потенциалом. Благодаря активности, воодушевлению и пробивным способностям есть шансы достичь успеха практически во всех важных сферах. Самое главное — действовать максимально мягко, не пытаясь взвалить всю ответственность на свои плечи, хотя ситуация и будет к этому склонять. Достичь целей, которые были намечены, поможет простой секрет успеха: умение выбирать из десятка дел самые важные и, игнорируя мелочи, доводить начатое до конца.

Женщина-Водолей

Астрологи советуют правильно расставить приоритеты. В первую половину недели звезды позволят вмешиваться в ход событий и менять свою жизнь так, как велит интуиция. В сложных ситуациях на помощь придут лидерские качества и целеустремленность. Будет лучше, если активность не рассеется, и получится позаботиться о долговременных перспективах — как для себя, так и для коллектива. Вторая половина недели поставит перед женщинами-Водолеями более серьезные вопросы, решение которых может существенно изменить их социальный статус: не стоит отказываться от сложной проблемы выбора.

Женщина-Рыбы