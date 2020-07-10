Семь симптомов опасных болезней, которые женщины пропускают чаще всего

Самое главное правило: при любых серьезных или необычных изменениях в организме стоит как можно скорее обращаться к врачу. Иногда даже самые незначительные перемены могут предупреждать о развивающемся в нашем теле опасном процессе, который в итоге может стоит нам здоровья или даже жизни. Мы собрали несколько самых серьезных симптомов, которые нельзя игнорировать ни в коем случае — и как можно скорее обращаться к врачу!

Очень сильная головная боль

Внезапная головная боль чудовищной силы, при которой кажется, что череп вот-вот треснет или взорвется — это повод бросать все и немедленно вызывать врача. Боль, которая не снимается привычными обезболивающими, не ослабевает и даже усиливается, несмотря на все принятые меры, может говорить о разорванной аневризме. Если головная боль к тому же сопровождается невнятной речью или ухудшившейся работой одной стороны тела, это, вероятнее всего, инсульт — и у вас есть буквально несколько часов, в течение которых врачи могут что-то исправить.

Мигрень с аурой

До недавнего времени мигрени считались неприятным состоянием, которое тем не менее не требуют немедленного реагирования. Но исследования, проведенные в последние несколько лет, изменили эту точку зрения. Так, исследователи из Национального института геронтологии США подтвердили, что каждая мигрень с аурой (это состояние, при котором у пациента могут быть зрительные нарушения — он видит огни, мерцание и т. п. ) приносит микроповреждения головного мозга, что в перспективе может привести серьезным поражениям этого органа. Поэтому важно обратиться к неврологу и вместе с ним попробовать подобрать схему, которая позволит управлять триггерами мигрени и предотвратить ее развитие.

Депрессия

Депрессия — это серьезное расстройство, которое следует начинать лечить как можно раньше — в противном случае симптомы будут ухудшаться, а болезнь может перейти в серьезную стадию, в том числе до той, при которой появляются навязчивые мысли о самоубийстве. Поэтому если вы замечаете у себя или у кого-то из близких грустное и тревожное настроение, подавленность, отсутствие интереса к работе или увлечениям, которые ранее приносили радость, как можно скорее обратитесь к врачу.

Растяжение связок голеностопного сустава

Та самая «подвернутая» нога, с которой хоть раз в жизни сталкивался каждый — это повод принимать меры и даже, возможно, обращаться к врачу. Если не лечить связки голеностопного сустава, волокна в них могут заживать в ненадлежащим образом укороченном или удлиненном положении, из-за чего вероятность новых травм возрастает многократно. Обязательно стоит обратиться к врачу, если вы не можете наступать на ногу или чувствуете постоянную боль при ходьбе. Кроме того, важно сразу оказать пострадавшему первую помощь: приложите лед на 20 минут и делайте ледяной компресс каждые два часа в течение первых двух суток, держите ногу максимально высоко поднятой, сделайте фиксирующую повязку.

Стеснение в груди

Недавнее исследование подтвердило: каждый второй пациент, переживший сердечный приступ, игнорировал его первые симптомы в течение шести часов. Между тем, сердечная мышца начинает умирать уже через 50 минут после начала приступа. Такое позднее обращение к врачу связано в том числе с тем, что многие пациенты уверены, что по‑настоящему серьезный симптом — это боли в груди, и не обращаются за помощью в ожидании, пока не начнет болеть. Важно помнить, что самый опасный симптом — это именно чувство давления и стеснения в груди, а вовсе не боль. И при его появлении важно сразу обращаться к врачу.

Боли в животе

Острые боли в животе, которые усиливаются при движении или даже будят посреди ночи — это повод немедленно обратиться к врачу, так как могут свидетельствовать о приступе аппендицита или проблемах желчным пузырем. Никогда не снимайте боль в животе медикаментами и не пытайтесь ее терпеть, немедленно обращайтесь к врачу.

Внезапные изменения зрения