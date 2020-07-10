Бесполезная косметика: что мы покупаем, но выкидываем чаще всего

Неважно, как мы их покупали: в каком-то тумане во время распродажи или поддавшись рекламе. В нашей подборке средства, которые годами лежат на полке и выкидываются из-за истечения срока годности, так и не успев проявить себя.

Палетка теней

Признайтесь, у каждой была такая палетка теней, где минимум 30 оттенков всех цветов радуги. Возможно, вам подарили ее Новый год или вы купили сами после просмотра очередного урока по визажу. А теперь вспомните, сколько раз вы ею пользовались? В лучшем случае, мы находим там один-два подходящих оттенка, которыми красимся постоянно, а другие так и остаются нетронутыми. Часто такая палетка прописывается в косметичке на много лет, но проверьте срок ее годности, возможно, ее уже пора выкидывать. А ведь тот самый яркий макияж вы так и не сделали, правда?

Крем для ног

Охлаждающие кремы для ног тоже часто оказываются в корзине после одного-двух применений. Мы их покупаем, как правило, гуляя по торговому центру на каблуках. Наносим в тот же вечер и благополучно о нем забываем. Ведь проще отказаться от неудобных туфель, чем терпеть отечность и боль.

Соли и бомбочки для ванн

Заходишь в отдел с косметикой для ванны и тебя дурманят эти безумные ароматы: здесь бабл-гам, а вот эти бомбочки пахнут печеньем… Хочется их все! Стоят они недорого и мы скупаем добрую десятку ароматных радостей. Часто ли вы ими пользуетесь? Сразу после покупки их назначением становится передача из рук в руки со словами: «Послушай, как пахнет!». На этом все. Между прочим, срок годности бомбочек их натуральных компонентов очень короткий, а соли стоят долго в уголке пока мы их не выкидываем со словами: «А это тут зачем? Даже не помню, зачем покупала».

Антицеллюлитные средства

У каждой наступает такой момент, когда она решительно объявляет бой апельсиновой корке. В подмогу скупается все: от обертываний до разогревающих кремов. Энтузизма, стоит признаться, хватает ненадолго. Часто выясняется, что без спорта и правильного питания чудо-средства не работают. Увлекшись фитнесом и здоровой едой, мы уже не видим необходимости в антицеллюлитных кремах. Вы хоть раз использовали до последней капли хоть один крем для похудения?

Лаки для ногтей

Стоят они недорого, а выглядят мило. «А вдруг накрашу. Пусть будет» — именно так скупаются различные лаки для ногтей, образуя отдельную косметичку. Но сейчас почти все перешли на гель-лак и обычные лаки уже почти никому не нужны. Да и раньше всегда был единственный цвет-фаворит, который заканчивался не успев высохнуть. В отличие от остальных десяти.

Цветные туши и подводки

Просто не спрашивайте себя, зачем вы это купили. На этот вопрос нет ответа. Возможно повлияла реклама или очередной клип Леди Гаги, но цветные карандаши и тушь заняли свое место на вашем туалетном столике. Как часто вы выходите з дома с синими ресницами? А с зелеными. Почти никогда. Между тем, туши и подводки высыхают очень быстро и летят в мусорку уже через пару месяцев после открытия.

Палетка для контуринга