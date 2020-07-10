Опасные продукты, приближающие вашу старость

Какие продукты способны состарить нас раньше времени? Расскажет «Рамблер».

Сладости

Пирожные, торты, печенья, конфеты, мороженое, мармелад - эти и многие другие продукты превращают эластичные нити коллагена в хрупкий материал, что приводит к раннему появлению морщин. Вдобавок к этому ухудшается эластичность стенок сосудов, а это способствует развитию гипертонии.

Красное мясо

Вокруг красного мяса ходит множество мифов относительно его вреда и пользы. Однако бессмысленно отрицать тот факт, что в таком мясе содержится огромное количество фосфора, и это пагубно влияет на работу почек.

Алкоголь