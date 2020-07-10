Опасные продукты, приближающие вашу старость

Почему одни женщины в 50 лет выглядят на 35, а другие уже в 20 не могут похвастаться молодостью лица? Отчасти все дело в генетике и образе жизни. Но немаловажную роль в процессе старения играет и рацион.
Какие продукты способны состарить нас раньше времени? Расскажет «Рамблер».
Сладости
Пирожные, торты, печенья, конфеты, мороженое, мармелад - эти и многие другие продукты превращают эластичные нити коллагена в хрупкий материал, что приводит к раннему появлению морщин. Вдобавок к этому ухудшается эластичность стенок сосудов, а это способствует развитию гипертонии.
Красное мясо
Вокруг красного мяса ходит множество мифов относительно его вреда и пользы. Однако бессмысленно отрицать тот факт, что в таком мясе содержится огромное количество фосфора, и это пагубно влияет на работу почек.
Алкоголь
Похмелье после бурной вечеринки нередко сопровождается сухостью во рту. И неспроста, ведь спиртное в буквальном смысле сушит организм человека и вместе с тем ускоряет процесс старения. Для того, чтобы вывести одну молекулу спирта, необходимо шесть молекул воды. Вот только почти никто не пьет чистую воду в таких объемах.