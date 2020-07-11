Сб, 11.07.2020

В честь 40-летия похудевшая Джессика Симпсон влезла в джинсы 14-летней давности

Pictured: Jessica Simpson<br> Mandatory Credit © DDNY/Broadimage<br> Jessica Simpson sighting in New York City<br> <P> 9/25/19, New York, New York, United States of America<br> <P> <B>Broadimage Newswire</B><br> Los Angeles 1+ (310) 301-1027<br> New York 1+ (646) 827-9134<br> sales@broadimage.com<br> http://www.broadimage.com<br>

ФОТО: DDNY/Broadimage/DDNY/Broadimage

Сегодня известная американская певица и актриса Джессика Симпсон отмечает день рождения: ей исполняется 40 лет. В честь праздника актриса опубликовала весьма неожиданную фотографию, пишет Экспресс газета.

На снимке она позирует перед зеркалом в джинсах, которые носила еще 14 лет назад.

Я держала эти джинсы True Religion в шкафу на протяжении 14 лет (я не преувеличиваю). Думаю, в последние часы перед днем рождения я дам им еще один шанс. Приветствую вас, 40 лет, приятно познакомиться,

— подписала кадр Джессика.

Джессика стала мамой в третий раз в конце марта прошлого года. Во время беременности у нее начались проблемы со здоровьем: она набрала лишний вес и страдала от отеков.

Сразу после родов Симпсон взялась за себя и за год смогла избавиться от 45 килограммов лишнего веса. Сейчас Симпсон выглядит восхитительно и постоянно получает комплименты от поклонников, которые поражаются ее силе воли.

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