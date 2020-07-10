ЧУМА 21 ВЕКА ⟩ Почему «нападает жор» и что с этим делать?

На рыбацком сленге «жором» называют хороший клев. «Щука во время жора глотает что ни попало», — писал Михаил Салтыков-Щедрин. Чтобы не быть такой щукой, давайте разберемся, что делать, если все время хочешь жрать.

Предменструальный синдром

Многие женщины жалуются, что перед месячными у них начинается настоящий жор с поеданием на ночь сладкого или жирного. Причина может крыться том, что во время ПМС вашему организму недостает эстрогена, который помогает вырабатываться серотонину и «гормону счастья» эндорфину [1]. Нехватку радости многие в такой ситуации стараются заполнить едой [2].

Как быть: отказывать себе в еде, проявляя чудеса выдержки, не стоит. Попробуйте заменять сахар фруктозой и налегать на продукты, богатые клетчаткой. И не забывайте пить простую воду, в которую «для хорошего настроения» можно добавить лимон.

Стресс, вечный стресс

Почему жор нападает на тех, кто испытывает серьезные психологические нагрузки? Секрет кроется в особенностях работы нашего пищеварения. Во время и после приема пищи нервная система должна расслабиться, чтобы желудок качественно переработал пищу, а весь организм в целом — отдохнул. Из-за стресса [3] в нас, кажется, напряжена каждая клеточка, так что переваривать еду правильно не получается. И все же, когда нам плохо, организм перегружен, мы подсознательно пытаемся расслабиться с помощью вкусненького [4].

Как быть: не пытайтесь обмануть свое подсознание. Если из-за стресса вашему организму хочется поесть, предложите ему вместо печенья и бутербродов фрукты, овощи, сухофрукты или орехи. Важно найти свой способ бороться со стрессом: хорошо помогают спорт, прогулки на свежем воздухе, йога, танцы и т.д.

Диета. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Умственная или физическая деятельность

По вечерам жор нападает на тех, кто сильно перенапрягся. И не важно, физические были нагрузки, или умственные. Все это скажется на вашем аппетите. «Работников умственного труда» особенно тянет на шоколад, который подстегивает уставший мозг и на время возвращает остроту уму. Однако последствия такого «подпитки» не замедлят сказаться на фигуре, состоянии кожи и зубов.

Как быть: диетолог поможет разработать идеальное меню на время усиленных тренировок. Но даже обычные правила здорового питания помогут побороть агрессивный жор. Не забывайте в достаточном количестве пить воду! Если же причина вашего жора — труды и думы, порадуйте себя парой долек шоколада, но не усердствуйте.

Диеты

Изнурительные методики похудения вгоняют организм в гораздо больший стресс, чем сложности на работе. Он старается восполнить потраченную энергию и «накопить» впрок, если решите «поголодать».

Как быть: любите свое тело, снижайте вес бережно и с умом! Расставаться с весом следует постепенно, после консультации с диетологом, и, конечно, только в связке с занятиями спортом.

Тяга к конкретным продуктам

Иногда жор разыгрывается на конкретные продукты. Например, кому-то хочется соленого, или кислого, или жирного.

Как быть: организму недостает определенных веществ. На кислое тянет при недостатке магния, а на жирное — при дефиците кальция. В таком случае к организму нужно прислушаться и сдать анализы, чтобы узнать, в чем именно вы испытываете недостаток. А врач поможет подобрать комплекс витаминов.

Диета. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Симптом болезни