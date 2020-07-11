Они тебя старят: платья, которые опасны после 30 лет

Также 80-е привнесли в нашу современную моду расширенный плечевой пояс и рукава-буфы, которые при правильной комплектации могут вас заметно омолодить. Выбирая крой и ткань с налетом ретро, избегайте старообразной обуви.

Общая техника безопасности. Если в вашем модном арсенале появилась вещи с откровенными признаками этих эпох, старайтесь избегать архаичной комплектации: замените туфли на каблуке спортивной (или любой более расслабленной) обувью, дамскую сумочку — рюкзачком, а в прическе постарайтесь избегать фиксации намертво, тугих кудрей и всех признаков того, что вы очень трудились над созданием образа. Сегодня так не носят.

Платья, которым пора в сундук

Как в личных модных запасах, так и на прилавках магазинов можно найти платья, который давно пора обосноваться в сундуке. Некоторые можно смело выбрасывать, ведь едва ли их можно долго передавать по наследству в качестве винтажных артефактов. По большей части речь о трикотажных решениях, которые заполнили гардеробы женщин с начала 2000-х. Их нельзя назвать откровенным ретро, но и до современных реалий они явно не дотягивают. Эти вещи выглядят архаично и сложно поддаются адаптации.

Ниже лишь часть решений, которые наиболее типичны и, увы, встречаются до сих пор.