Они тебя старят: платья, которые опасны после 30 лет

Одни требуют повышенного внимания к деталям образа, а от других лучше сразу избавиться, советует wday.ru.
Если вам уже не 20 лет, то ловите список опасных моделей платьев, которые могут добавить лишнего жизненного опыта. К ним прилагается инструкция по адаптации.
Любой предмет одежды можно подать выигрышно, разница между удачными и неудачными решениями состоит лишь в том, что первые вау-эффект гарантируют, а вторые требуют для своей адаптации дополнительных модных усилий. Если вам не лень их прикладывать, то можете брать на вооружение абсолютно любые модели платьев, даже те, которые хранятся у бабушки в сундуке. Их апгрейд потребует идеальной современной прически, антивозрастного мейкапа, стильной и актуальной обуви (сумки / бижутерии). Даже маникюр придется продумать с тем, чтобы он ни в коем случае не отсылал к трендам той эпохи, откуда к нам пришел найденный вами гардеробный артефакт.
Чем более современной будет модель платья, тем меньше вышеописанных усилий от вас потребуется. Но есть и другие нюансы, которые стоит учитывать женщинам в возрасте после 30 лет: мода движется по кругу, поэтому некоторые современные решения имеют не менее опасный ретроэффект, чем платье из сундука.
Какие решения и почему будут опасны для тех, кто не готов продумывать свой образ до мельчайших деталей, а какие нужно просто безжалостно выбросить, ведь уже ничто не поможет?
Ретромодели
Кэти Холмс делает ставку на ретромикс, поддержанный максимально современной парой обуви.
Современные модные тенденции замешаны на стилях нескольких эпох, каждая из которых представляет опасность. Чем старше женщина, тем больше опаски должны у нее вызывать ретромодели платьев. Повышенный риск возникает, если в моду вдруг возвращается то, что вы когда-то уже носили. В этой ситуации вещь может сыграть злую шутку: обнажить тот факт, что вы являетесь ровесницей первого пришествия тренда. Чтобы этого не произошло, кардинально поменяйте подход к комплектации. Крой платья может принципиально не поменяться, но законы построения комплекта точно не имеют ничего общего с теми, которые отпечатались в вашей памяти.
Если вы девушка молодая и не успели поносить эти модели ранее, то следите за тем, чтобы внешне этому факту соответствовать. Неухоженная женщина всегда будет выглядеть старше, если наденет ретрофасон.
Какие ретромодели сегодня в ходу?
1. В стиле 40-х и 50-х. Платья с А-образной юбкой миди, слегка расширенной линией плеча, жесткими угольными воротниками — так выглядел модный силуэт 40-х. В этой стилистике часто выполнены актуальные платья-халаты с цветочным принтом. Вырез может быть квадратным, треугольным или смешанным. За ретроэффект отвечают также рукава-фонарики и отложные круглые воротнички. Здесь мы имеем дело с более инфантильными 50-ми. Самая яркая их черта — расклешенная юбка длины миди.
2. В стиле 60-х и 70-х. Именно в это время появилось много бижутерии, аксессуаров и фурнитуры из пластика, которые сегодня активно используются на подиумах, и именно эти нюансы часто выглядят весьма старообразно. Крупные очки в оправе, имитирующей черепаховую, масштабные пластиковые пуговицы и пряжки на поясах. Сегодня их часто можно увидеть на модных платьях в стиле сафари, которые, кстати, и появились в 70-е с легкой руки Ив Сен Лорана.
3. В стиле 80-х и 90-х. Если говорить схематично, то эти десятилетия в нашей стране ассоциируются с яркостью, неоновыми цветами, тотальным облеганием и сочетанием спорта с гламуром. Вся эта стилистика дискотеки подходит только тем девушкам, которые не зажигали на реальных танцплощадках под Ace of Base. В магазинах сейчас можно найти массу точных реплик на те вещи, но взрослым дамам от них лучше воздержаться. Исключение составляют астеничные барышни, которые принимают продуманные модные решения.
Также 80-е привнесли в нашу современную моду расширенный плечевой пояс и рукава-буфы, которые при правильной комплектации могут вас заметно омолодить. Выбирая крой и ткань с налетом ретро, избегайте старообразной обуви.
Общая техника безопасности. Если в вашем модном арсенале появилась вещи с откровенными признаками этих эпох, старайтесь избегать архаичной комплектации: замените туфли на каблуке спортивной (или любой более расслабленной) обувью, дамскую сумочку — рюкзачком, а в прическе постарайтесь избегать фиксации намертво, тугих кудрей и всех признаков того, что вы очень трудились над созданием образа. Сегодня так не носят.
Платья, которым пора в сундук
Как в личных модных запасах, так и на прилавках магазинов можно найти платья, который давно пора обосноваться в сундуке. Некоторые можно смело выбрасывать, ведь едва ли их можно долго передавать по наследству в качестве винтажных артефактов. По большей части речь о трикотажных решениях, которые заполнили гардеробы женщин с начала 2000-х. Их нельзя назвать откровенным ретро, но и до современных реалий они явно не дотягивают. Эти вещи выглядят архаично и сложно поддаются адаптации.
Ниже лишь часть решений, которые наиболее типичны и, увы, встречаются до сих пор.
1. «Летучая мышь». Если вам кажется, что трикотажное платье мини, которое напоминает кусок ткани с прорезями для рук и головы, скрывает нюансы фигуры, и потому вы его до сих пор храните, то пришло все поменять. Если формы нуждаются в визуальной коррекции, то пользоваться нужно ее современными приемами, а платье с рукавами «летучая мышь» отдать подруге, которую недолюбливаете. Пусть она выглядит на 25 лет старше.
2. Трикотаж с баской. Сейчас баска тоже в ходу, но в основном на подиумах можно увидеть ее съемную версию, которая крепится поверх сорочки, брюк и т. п. Если у вас до сих пор хранится трикотажное облегающее платье-футляр с баской, то его можно отдать той же самой ненавистной подруге.
3. Бандажные модели. Как и платья с баской, в 2005–2010 годах бандажные решения популяризировала икона стиля Виктория Бекхэм. Сейчас она такое не носит. Вам может казаться, что оно утягивает, стройнит и т.п. На деле любая женщина в нем выглядит как перетянутая пленкой колбаса. Исключение составляют лишь дамы, стоящие на пороге анорексии, но даже им сегодня такое платье уже не понадобится: оно категорически устарело.
Опасные фактуры и принты
Пейсли (огруцы) и платочный принт всегда будут прибавлять возраста. Это выбор взрослых женщин. Важно, чтобы вещи, включающие их, имели отчетливые черты сезона — в крое, фурнитуре и т.п.
Любая модель платья требует внимательного изучения на предмет наличия признаков возрастного решения. Если речь идет о фактурах, то тут опасность представляют две крайности: слишком простые и слишком сложные ткани. Дамы с опытом выбирают лен и бархат. Это клише, но оно, увы, работает. Также к идее сундука всегда будут отсылать решения, напоминающие бабушкину скатерть: хлопчатобумажное кружево и кроше. И это тоже клише, основанное на общих культурных ассоциациях. Что касается принтов, то тут всегда опасная контрастная этника и сложные восточные узоры. Типичный пример такого «взрослого» узора — пейсли. Особенно статусно он выглядит в формате актуальных сегодня платочных принтов.
Важно! Это не призыв отказаться от натуральных тканей и восточных узоров. Это призыв внимательно изучать свое отражение в зеркале и всегда быть готовой отразить атаку возрастных ассоциаций за счет поддержания моложавого внешнего вида и освоения техник комплектации в духе времени.